'Ajax is heel dicht bij huurdeal waarmee flink wat salarisbudget vrijkomt'

Ajax staat op het punt om Gaston Ávila in ieder geval tijdelijk uit te zwaaien, zo melden diverse Braziliaanse media. Fortaleza, de verrassende nummer vier van het afgelopen seizoen in de Braziliaanse Série A, wil de 23-jarige Argentijn op huurbasis overnemen.

Ávila geldt als een van de minst geslaagde aankopen die Sven Mislintat in de zomer van 2023 namens Ajax deed. De linksback kwam voor 12,5 miljoen euro over van Royal Antwerp, maar heeft totaal niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Ávila speelde daarvoor slechts één seizoen bij Antwerp, dat medio 2022 4,4 miljoen euro overmaakte aan Boca Juniors.

In Zuid-Amerika heeft Ávila nog altijd een goede naam. Er zouden meerdere clubs hebben geïnformeerd naar een huurdeal, waarbij Fortaleza het meest concreet is geworden.

Ávila kwam door een zware knieblessure al een jaar niet meer in actie. Vóór die blessure speelde hij slechts 354 speelminuten in de Eredivisie, verdeeld over 5 wedstrijden. Ávila maakte twee keer zijn opwachting in de groepsfase van de Europa League en stond 45 minuten in het veld tijdens het bekerduel met Hercules (3-2). In januari 2024 raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn knie tijdens een training en sindsdien stond hij aan de kant.

De Argentijn maakte vorige week zijn rentree op het trainingsveld van Ajax. Op welke termijn hij weer minuten kan maken, is niet bekend. Mogelijk heeft hij zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers dus al gespeeld.

Ávila ligt nog tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA en is volgens Transfermarkt vier miljoen euro waard. Een tijdelijk vertrek van Ávila zal voor Ajax extra ruimte in het salarisbudget creëren. De Amsterdammers willen deze transferperiode in ieder geval een linksbuiten aantrekken.