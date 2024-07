Ajax ‘in frontlinie’ voor Argentijns toptalent van Benfica; ook PSV in de race

Ajax is hard op weg om Gianluca Prestianni (18) op huurbasis aan zich te binden. Dat meldt A Bola, een doorgaans betrouwbare Portugese sportkrant. Ook PSV hoopt de buitenspeler van Benfica binnen te halen, maar lijkt het onderspit te delven.

Benfica kocht Prestianni, die te boek staat als een van de grootste talenten van Zuid-Amerika, vorige zomer voor 9 miljoen euro van Vélez Sarsfield. Toen kreeg de tiener gelijk een afkoopclausule van honderd miljoen om zijn nek gehangen.

Benfica acht hem echter nog niet rijp genoeg voor veel speeltijd in de hoofdmacht, dus wil het hem graag verhuren. Ajax staat te trappelen om toe te slaan.

De Amsterdammers zijn naarstig op zoek naar versterking op de rechtsbuitenpositie, nu Francisco Conceição is vertrokken en Steven Berghuis meer als nummer 10 wordt gezien. Daarbij zoeken ze naar de meest voordelige deals, gezien de financiële problemen in de Johan Cruijff ArenA.

Het huren van Prestianni zou in ieder opzicht uitkomst bieden. Er zijn echter meerdere kapers op de kust.

Waaronder PSV, en meerdere clubs uit Prestianni's geboorteland Argentinië. Benfica wil in elk geval zekerheid dat Prestianni genoeg speelt komend seizoen.

Namens As Águias staat de teller nog op slechts één duel in de hoofdmacht. In mei mocht Prestianni drie minuten voor tijd invallen als vervanger van Orkun Kökçü.

