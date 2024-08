Ajax-huurling Tristan Gooijer loopt in eerste officiële duel voor PEC Zwolle zware knieblessure op en ligt 'lang' uit de roulatie

Tristan Gooijer ligt ‘lang’ uit de roulatie, zo meldt PEC Zwolle via de officiële kanalen. De negentienjarige rechtsback, die op huurbasis overkwam van Ajax, heeft in de wedstrijd tegen FC Utrecht een zware knieblessure opgelopen.

Gooijer stond in de basis tijdens het duel met de Domstedelingen, maar moest na 26 minuten geblesseerd van het veld. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat de rechtspoot een zware knieblessure heeft opgelopen. Hem staat een lange en zware revalidatie te wachten.

Gooijer ging juist op huurbasis naar PEC Zwolle omdat hij bij Ajax nauwelijks aan spelen toe ging komen dit seizoen. De in Blaricum geboren verdediger heeft in de Johan Cruijff ArenA onder anderen Devyne Rensch en Anton Gaaei boven zich in de pikorde en wilde in Zwolle ervaring gaan opdoen op het hoogste niveau.

Met zijn zware blessure valt dat plan nu dus in het water. De back kwam tot dusver tot dertien optredens in de hoofdmacht van Ajax. De teller staat op exact vijftig wedstrijden voor Jong Ajax.

Ajax nam hem in de zomer van 2016 transfervrij over van Almere City. Gooijer ligt nog tot medio 2026 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-15T18:15:00.000Z 20:15 Panathinaikos PAN