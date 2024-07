‘Ajax hoopt met Harry Wilson aanval opnieuw van creatieve impuls te voorzien’

Ajax is geïnteresseerd in de diensten van Harry Wilson, zo meldt Sky Sports. De 27-jarige buitenspeler moet worden overgenomen van Fulham, waar hij nog twee jaar onder contract staat.

Wilson is een 27-jarige aanvallend ingestelde speler die vooral als buitenspeler speelt. Hij stroomde in 2015 door vanuit de jeugdopleiding van Liverpool, maar zou op Anfield nooit het eerste elftal halen.

The Reds zagen wel potentie in de aanvaller en lieten hem op huurbasis ervaring opdoen bij achtereenvolgens Crewe Alexandra, Hull City, Derby County, AFC Bournemouth en Cardiff City.

In de zomer van 2021 verhuisde Wilson, na zestien jaar voor Liverpool te hebben gespeeld, op huurbasis naar Fulham, destijds uitkomend in de Championship. Een jaar later tekende hij er een contract voor vier jaar, waarmee de overstap naar the Cottagers definitief werd.

Bij de club uit Londen kwam Wilson tot dusver tot 119 wedstrijden, waarin hij goed was voor 19 goals en 34 assists. Afgelopen seizoen kwam hij in 35 competitiewedstrijden in actie en was hij direct betrokken bij 10 goals (4 goals, 6 assists).

De interesse volgt snel op de komst van Bertrand Traoré, die maandag officieel werd gepresenteerd en eveneens de vleugels moet versterken in de Johan Cruijff ArenA. Traoré was transfervrij na zijn vertrek bij Villarreal.

Welk prijskaartje Wilson om zijn nek heeft hangen is niet bekend. Transfermarkt schat zijn waarde op 17 miljoen euro. De Welshman heeft nog een contract tot medio 2026 op Craven Cottage.

Als international van Wales kwam Wilson tot dusver tot 55 interlands. Daarin was hij goed voor 8 goals en 9 assists. De aanvaller zat onder meer bij de selectie tijdens het WK van 2022 in Qatar.

'Onzin'

Tim van Duijn, de doorgaans goed ingelichte journalist van, zegt dat er van interesse in Wilson geen sprake is. 'Onzin', noemt de Ajax-watcher het nieuws van