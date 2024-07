Ajax heeft na twee jaar beet en bevestigt komst van Noors toptalent (16)

Ajax heeft de tweede belangrijke slag in korte tijd geslagen wat betreft de jeugdopleiding. De Amsterdammers maken donderdag bekend dat Daniel Skaarud tot medio 2027 is vastgelegd, 'onder voorbehoud van enkele formaliteiten'. De zestienjarige vleugelaanvaller, waar Ajax al twee jaar achteraan zit, komt over van het Noorse Lillestrøm SK. Daar maakte hij al deel uit van de hoofdmacht.

Eind juni werd al duidelijk dat Ajax op poleposition lag om Skaarud vast te leggen. De piepjonge Noor liep vorig jaar al eens stage in Amsterdam, maar koos destijds voor een profcontract bij Lillestrøm.

Dat wierp zijn vruchten af: Skaarud maakte vorig jaar zijn debuut in het eerste, waar hij de jongste debutant ooit werd. Sindsdien staat de teller op zeventien wedstrijden voor Lillestrøm 1, waarin hij viermaal trefzeker was en één assist noteerde.

Nu acht de Noor de tijd wél rijp om naar Nederland te verhuizen. Naar verluidt betaalt Ajax enkele tonnen voor Skaarud, die in eerste instantie zal aansluiten bij Ajax Onder 19.

Daar kan hij ingezet worden op beide flanken, al komt hij van origine het liefst van links. Met Skaaruds komst troeft Ajax enkele Premier League-clubs af.

De Amsterdammers wisten eind vorige maand ook al toptalent Jorthy Mokio naar de hoofdstad te halen. De zestienjarige centrale verdediger kwam over van KAA Gent en sluit een treetje hoger aan dan Skaarud: bij Jong Ajax.

Ook bij Mokio waren vele kapers op de kust. Zo probeerden PSV en Bayern München de jonge Belg te verleiden tot een overstap.

