Ajax heeft lijstjes met potentiële opvolgers klaarliggen: ‘Spannende dagen voor drie spelers’

Alex Kroes wacht nog spannende dagen als technisch directeur van Ajax. Maandag bleef het rustig in Amsterdam. Volgens Voetbal International-journalist Tim van Duijn heeft Ajax de lijstjes met potentiële opvolgers voor eventuele vertrekkers klaarliggen.

“Het is wachten tot een en ander gaat vallen”, schrijft Van Duijn op X. ‘Vertrekt er iemand, dan is een vervanger in beeld.”

Silvano Vos is een van de spelers die sinds vorige week op weg lijkt naar de uitgang. De negentienjarige middenvelder kan rekenen op concrete interesse van AC Milan, maar van een deal tussen de Italianen en Ajax is volgens Van Duijn nog geen sprake.

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-29T18:00:00.000Z 20:00 Jagiellonia Bialystok BIA

Journalist Matteo Moretto van Relevo schreef afgelopen zaterdag nog dat Milan een deal op eigen voorwaarden wil sluiten met Ajax. De exacte eisen die het bij de Amsterdammers heeft neergelegd zijn echter niet bekend.

Verder stipt Van Duijn aan dat het spannende dagen worden voor Chuba Akpom, Owen Wijndal en Benjamin Tahirovic. Van Akpom is bekend dat hij in de slotdagen van de transferwindow nog mag vertrekken om zo ruimte te maken voor Wout Weghorst.

Wijndal en Tahirovic komen niet in de plannen van Francesco Farioli voor en werden eind juli teruggezet naar Jong Ajax. Volgens de laatste berichtgeving kan het tweetal hun carrière mogelijk de komende dagen nog elders nieuw leven inblazen.

Voor grote voetbalcompetities als Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje sluit de tranferwindow komende vrijdag om 23:59. Die van onder meer Nederland en Portugal is tot en met maandag 2 september open.