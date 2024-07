Ajax heeft Eredivisie-doelman in beeld als stand-in voor Diant Ramaj

Ajax denkt aan Jeffrey de Lange als stand-in voor Diant Ramaj komend seizoen. Dat schrijft Voetbal International donderdag in een analyse van de transferperikelen rondom de Amsterdammers. De Lange komt in beeld wanneer Géronimo Rulli vertrekt, waar intern vanuit wordt gegaan in de Johan Cruijff ArenA. Wel moet Go Ahead Eagles, De Langes club, dan willen meewerken.

De 26-jarige doelman ligt namelijk nog twee jaar vast in De Adelaarshorst, waar hij individueel én collectief een topseizoen draaide. De Lange onderscheidde zich regelmatig met fraaie reflexen en wist met zijn team Europees voetbal te behalen.

De vraag is of hij dat bereid is in te ruilen voor een reserverol in Amsterdam, de plek waar hij elf jaar van zijn jeugdopleiding genoot. De Lange speelde tussen 2006 en 2017 op De Toekomst, voordat hij zijn heil in het oosten zocht, bij FC Twente.

Daar vertrok De Lange na vijf jaar en twee duels in het eerste richting Go Ahead, waar hij Andries Noppert moest opvolgen. Inmiddels is de Amstelvener niet meer weg te denken uit de basis.

Dat is de hoofdreden dat Ajax overweegt hem terug te halen, maar ook door de twijfels over de interne alternatieven. Jay Gorter heeft zich al meermaals onbetrouwbaar getoond, terwijl Remko Pasveer te oud en Charlie Setford en Paul Reverson nog te bleu worden ingeschat.

Wel moet Rulli dan de deur van de ArenA achter zich dichttrekken. De Argentijn, momenteel actief op de Copa América, drukt met zijn salaris zwaar op de begroting en wil niet nog een seizoen de bank warmhouden. Rulli zou volgens het Spaanse Marca dolgraag bij oude werkgever Villarreal terugkeren. Wat LaLiga-clubs betreft heeft Real Betis in elk geval interesse, aldus Argentijnse media begin juni.

