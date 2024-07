Arno Vermeulen: ‘Ajax heeft een prima selectie om vierde of vijfde te worden in de Eredivisie’

Arno Vermeulen gelooft niet dat Ajax zich onder de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli direct kan meten met regerend landskampioen PSV en nummer twee Feyenoord. De journalist verwacht wel dat de Amsterdamse club komend seizoen een gooi kan doen naar een plek in de top vier van de Eredivisie.

"Dit is een prima selectie om vierde of vijfde mee te worden", zo voorspelt Vermeulen maandag in Voetbalpraat van ESPN. "Hij (Farioli, red.) kan springen wat hij wil, maar hij zal er toch wat kwaliteit bij moeten hebben."

"Kijk, ze zullen conditioneel beter zijn dan afgelopen jaar. Dat was natuurlijk een rommeljaar. Daar hebben ze dingen laten liggen. Spelers waren aan het einde van het seizoen nog niet in staat om negentig minuten te spelen. Ik verwacht dat de nieuwe trainer ervoor zorgt dat ze fitter zijn", geeft Vermeulen Farioli voorlopig het voordeel van de twijfel.

"Dat gaat helpen. Zeker als je een plan hebt waarbij de fitheid belangrijk is. Maar het gaat ook om kwaliteit", zo benadrukt Vermeulen, die Ajax afgelopen seizoen op een teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie zag eindigen.

"En als je een tijdje geleden tegen een Ajax-fan had gezegd: 'Ajax gaat spelen met Godts, Fitz-Jim, Baas'. Dan schrikken ze zich, mag ik toch wel aannemen, een hoedje. En denken ze: Wat gaan we dit jaar nou weer doen?", aldus de Eredivisie-watcher.

Godts

Kees Kwakman heeft wel vertrouwen in de pas negentienjarige Godts. "Ik denk dat je met Godts een hele goeie hebt." Presentator Milan van Dongen plaatst direct een kanttekening. "Die kun je toch niet aandoen om dit seizoen eerste keus te zijn? Heeft hij al genoeg laten zien? Die kon vorig seizoen nog geen hele wedstrijd spelen."

"Je hebt toch ook nog Forbs achter de hand?", countert Kwakman. "En Forbs kwam van een hele zware blessure terug. En die heeft, neem ik aan, ook een voorbereiding achter de rug. Ik mag aannemen dat die jongen fysiek ook stappen heeft gezet. Ik vond hem een hele goede indruk maken bij Ajax. Ik zou het met Godts en Forbs wel aandurven, hoor."

