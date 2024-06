Ajax heeft boodschap voor geïnteresseerde clubs: talent is niet te koop

Ajax-talent Youri Baas is niet te koop, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. De 21-jarige linksback speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij NEC, dat de jongeling graag definitief wilde overnemen. De Nijmegenaren kregen, net als andere geïnteresseerde clubs, echter nul op het rekest.

Baas moet komend seizoen bij Ajax de strijd aangaan met een nieuw aan te trekken linksback. De verwachting is dat Borna Sosa en Owen Wijndal tijdens de zomerse transferwindow vertrekken.

Zowel Sosa als Wijndal is aangegeven dat zij beter naar een andere club kunnen uitkijken, omdat ze niet in de plannen voor komend seizoen voorkomen. Technisch directeur Alex Kroes kan pas de markt op voor een nieuwe linksback als een van deze twee spelers is verkocht.

Baas maakte het afgelopen seizoen vlieguren bij NEC. Bij de subtopper werd de linksback regelmatig gebruikt als linksbuiten. Ook moest de jeugdinternational van Jong Oranje regelmatig genoegen nemen met een plek op de bank.

Baas kwam bij de Nijmegenaren uiteindelijk tot 1.847 speelminuten, verdeeld over 30 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 3 doelpunten en evenzoveel assists.

Ajax is tevreden over de ontwikkeling die Baas bij NEC heeft doorgemaakt. Hij krijgt komend seizoen dus een nieuwe kans bij het eerste elftal. Naast NEC toonde een aantal andere clubs interesse, maar ook zij kregen te horen dat het talent niet te koop is.

