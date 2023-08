‘Ajax haalt nieuwe speler zonder eerst langdurig te scouten: het is hapsnap’

Sven Mislintat gaat in zijn aankoopbeleid bij Ajax voor een groot deel zijn eigen weg. De directeur voetbalzaken haalde afgelopen weekend Jakov Medic binnen. De 24-jarige centrumverdediger, die overkomt van FC St. Pauli, is volgens Mike Verweij niet langdurig gescout. "Van Medic is op het laatste moment tegen de scouts gezegd: 'Bekijk de beelden van deze speler'", zegt de journalist van De Telegraaf in de podcast Kick-off.

"Het is geen langdurig scoutingstraject geweest", vervolgt Verweij over het binnenhalen van Medic. Ajax heeft nog altijd vertrouwen in de komst van Dinamo Zagreb-verdediger Josip Sutalo, die veel duurder zal zijn, want de vraagprijs bedraagt minimaal 25 miljoen euro. "Die is wél gescout door meerdere mensen en over een hele lange periode", weet Verweij. "Meerdere mensen waren het erover eens dat dat echt een meerwaarde zou zijn. Ze hebben nog steeds goede hoop dat Sutalo gaat komen."

Verweij vreest dat de scoutingsafdeling van Ajax bij sommige transfers buitenspel wordt gezet. "Het gaat bij Ajax naar mijn idee een beetje 'hapsnap'. Je merkt nu dat Ajax moet doorschakelen voor posities, dan komen er namen echt uit de koker van Mislintat en dan moeten mensen last minute nog beelden gaan bekijken. Dat is eigenlijk niet de scouting die je zou willen als Ajax."

Ook de naam van VfB Stuttgart-verdediger Hiroki Ito komt uit de koker van Mislintat, die tot voor kort bij de Duitse club werkte. Ajax opende afgelopen week met een bod van naar verluidt twaalf miljoen euro. "Er is nu een tweede bod gedaan door Ajax, maar Stuttgart wil hem liever niet verkopen en heeft ook dat tweede bod afgewezen", weet Verweij. "Dat wordt denk ik een heel lastig verhaal en dan zullen ze moeten doorschakelen."