Ajax haalt Martijn Redegeld binnen en laat wens van Francesco Farioli in vervulling gaan

Ajax heeft Martijn Redegeld aangesteld als Hoofd Topsport, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. Redegeld komt per 1 januari 2025 over van Team Visma | Lease a Bike, waar hij vijf jaar werkte en fungeerde als Head of Nutrition.

Francesco Farioli liet dit seizoen al meermaals weten dat hij wilde dat Ajax zich ook buiten het veld op meerdere gebieden ging ontwikkelen. Met de aanstelling van Redegeld zetten de Amsterdammers een stap in die richting.

De nieuwkomer krijgt de leiding over de recent opgerichte afdeling Topsport en zal als onderdeel van de technische staf spelers gaan begeleiden en het voedings-, mentaal- en herstelbeleid naar ‘een nog hoger plan’ tillen, zo schrijft Ajax op de website.

"In een wereld waar de volle speelkalender een grote fysieke en mentale belasting vraagt, geloven wij dat dit een essentieel onderdeel is van de ontwikkeling van topvoetballers", aldus Marijn Beuker, directeur voetbal van Ajax. "Of je nu een jeugdspeler bent of een speler in Ajax 1, ieder detail in voeding, herstel en focus kan het verschil maken. Daarom willen we spelers nog meer helpen op topsportgebied."

“Met de toevoeging van Martijn kunnen we onze Ajax 1-spelers goed begeleiden in het drukke schema, iets wat zowel past in de visie van onze hoofdtrainer Farioli, als in onze visie voor de toekomst”, vervolgt Beuker. “Verder zal Martijn met onze andere topsportcoaches ook de volgende generatie spelers topsportvaardigheden aanleren. 'It's easier to build strong children, than to repair broken men’."

Redegeld is in zijn nopjes met zijn nieuwe baan. "Ik ben ontzettend blij om deze overstap te kunnen maken en kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging. Er waait vanuit de club op dit moment in Amsterdam een positieve wind en ik heb bovendien een heel goed gevoel overgehouden aan de gesprekken met de clubleiding.”

“Het is mooi dat ik daar met ingang van het nieuwe jaar ook een bijdrage aan kan gaan leveren. Tegelijkertijd ben ik Visma | Lease a Bike dankbaar voor de mooie tijd en herinneringen en ga ik mijn werkzaamheden daar op een goede manier overdragen."