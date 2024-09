Ajax gewaarschuwd: Besiktas wint en reist met goed gevoel af naar Amsterdam

Besiktas is er op nippertje in geslaagd drie punten over te houden aan het duel met Eyüpspor. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst leek lange tijd op puntenverlies af te stevenen, maar vlak voor tijd kwam het toch nog goed dankzij een benutte strafschop van Ciro Immobile: 2-1. Zodoende reizen de Zwarte Adelaars met een uitstekend gevoel af naar Amsterdam, waar donderdag het Europa League-duel met Ajax op het programma staat.

Besiktas, dat aantrad met onder meer voormalig AZ'er Jonas Svensson en grote namen als João Mario, Rafa Silva en Immobile, begon weinig overtuigend aan de wedstrijd. Eyüpspor kreeg de eerste mogelijkheden om de score te openen. Zo deed Mame Thiam te weinig met zijn kans, terwijl ook Samuel Sainz Besiktas-goalie Mert Günok niet wist te verschalken.

Besiktas bleek efficiënt, want de eerste grote mogelijkheid bleek direct een treffer te zijn. João Mario vond de vrijstaande Milot Rashica, die de bal lekker raakte en zijn poging in de verre hoek zag verdwijnen: 1-0. Immobile liet enkele ogenblikken later na de 2-0 te maken, door van dichtbij te missen.

Na de onderbreking was Ahmed Kutucu dicht bij de gelijkmaker voor de bezoekers. De voormalig spits van onder meer Heracles Almelo kopte net naast. Vlak nadat Rafa Silva aan de andere kant de kans op de 2-0 liet liggen, kwam Eyüpspor op gelijke hoogte. Günok beging een overtreding op Thiam, waarna Emre Akbaba de daaropvolgende strafschop benutte: 1-1.

Lange tijd slaagde Besiktas er niet in de voorsprong te hervinden. Vlak voor tijd kwam het toch goed, toen Semih Kiliçsoy in de zestien werd neergehaald. Immobile ontfermde zich over de strafschop en schoot feilloos raak in de bovenhoek: 2-1.

Dankzij de zege klimt Besiktas naar de tweede plaats in de Süper Lig met dertien punten uit vijf duels. Fenerbahçe heeft evenveel punten, maar had daar een wedstrijd meer voor nodig. Galatasaray is vooralsnog de foutloze koploper met zes overwinningen uit zes duels.

Besiktas bereikte de groepsfase van de Europa League door over twee wedstrijden af te rekenen met FC Lugano. In Zwitserland werd het 3-3, in Istanbul 5-1. Het duel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA begint volgende week donderdag om 21:00 uur.