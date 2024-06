Ajax gaat naar onverwachte plek op trainingskamp: ‘Voor de fans in die regio’

Ajax gaat deze zomer op trainingskamp in Nederland, zo onthult interim algemeen directeur Menno Geelen donderdag in de Pak Schaal Podcast. De keuze is dit jaar gevallen op Wageningen, terwijl de Amsterdammers de afgelopen jaren altijd kozen voor een trainingskamp in het buitenland.

Afgelopen seizoen verbleef Ajax ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in Duitsland, terwijl de club de jaren ervoor vaak in Oostenrijk verbleef. Geelen, via een telefonische verbinding te gast in de podcast, geeft meerdere redenen om dit jaar in Nederland te blijven.

“Ook omdat heel veel Spaanse, Duitse, Engelse clubs vaak naar Nederland komen”, benadrukt hij. “Het is hier niet al te warm, maar vaak wel redelijk goed weer. Het is goed geregeld in Nederland en de velden zijn goed.”

Dat de Amsterdammers niet in het vliegtuig stappen heeft overigens niet alleen met het financiële plaatje te maken, erkent Geelen.

“Nee, het is niet alleen kostentechnisch. Het is hier gewoon goed. Waarom zou je dan in een duur vliegtuig stappen?” Ajax wil ook vooral de lokale fans de kans geven trainingen van de selectie bij te wonen.

“We willen ook een open training doen voor de fans daar. Zodat de supporters in die regio ook eens naar een training van Ajax kunnen komen. Maar we hopen daarna nog wel Europa in te gaan”, besluit Geelen met een knipoog.

De Amsterdammers kunnen in de voorbereiding geen wedstrijden spelen op het hoofdveld van De Toekomst, omdat dat veld van het trainingscomplex opnieuw ingezaaid wordt.

