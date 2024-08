Ajax gaat na samenwerking met Gamba Osaka ook in zee met Qatarese ploeg

Ajax sluit een samenwerking af met het Qatarese Al Bidda, zo communiceren de Amsterdammers via de officiële kanalen. Daarmee zetten de hoofdstedelingen de volgende stap in het uitbreiden van het mondiale voetbalnetwerk.

Eerder dit jaar sloot de Amsterdamse clubleiding ook al een samenwerkingsverband af met het Japanse Gamba Osaka. Shinya Nakano (20) en Isa Sakamoto (20) werden door die club vorige maand afgevaardigd om een week proef te draaien in Amsterdam.

Naast de samenwerking met Gamba Osaka en Al Bidda schudde Ajax eerder ook al de handen met CF Pachuca (Mexico), Athlético Paranaense (Brazilië), en Sharjah FC (Verenigde Arabische Emiraten).

"Ajax zal Al Bidda helpen met het opzetten en coördineren van de jeugdopleiding, gebaseerd op de filosofie en werkwijze van Ajax", schrijft de recordkampioen op de clubsite. "Daarmee toont Al Bidda de ambitie om de beste jeugdopleiding van Qatar te hebben."

"Ajax zal ook bijdragen aan de bredere voetbalontwikkeling in Qatar, door verschillende activiteiten die binnenkort zullen worden besloten." Alex Kroes, titulair technisch directeur, zegt zeer tevreden te zijn met de nieuwe samenwerking.

"We zijn ontzettend blij om ons internationale voetbalnetwerk op deze manier uit te breiden. De wereldwijde interesse in de expertise van Ajax is enorm en we zijn ervan overtuigd dat we in Al Bidda een partner hebben gevonden die dezelfde visie deelt als Ajax."

"In de komende jaren zullen we er alles aan doen om een sterke jeugdopleiding neer te zetten, wat moet leiden tot een consistente doorstroom van talenten naar het eerste elftal", vervolgt de directeur.

"Het is bovendien geweldig dat we onze voetbalfilosofie op grotere schaal kunnen implementeren in dit land. We hebben gemerkt dat hier veel vraag naar is en kijken uit naar de ontwikkeling van deze activiteiten."

