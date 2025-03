Ajax gaat in zomer enorm cashen voor uitblinker: 'De interesse is gigantisch'

Ajax is na de overwinning van zondag tegen PEC Zwolle een stap dichterbij de 37ste landstitel uit de clubhistorie. De kans is groot dat het geraamte van het elftal van Francesco Farioli in de transferzomer uit elkaar gaat vallen, want er is veel interesse in de uitblinkers van Ajax.

De geruchten over de belangstelling voor Jorrel Hato gaan al maanden. De linksback staat volgens The Times in de nadrukkelijke belangstelling van Liverpool, terwijl ook Real Madrid eerder werd genoemd door De Telegraaf.

De kans is daarnaast groot dat Kenneth Taylor gaat vertrekken. "De interesse vanuit het buitenland is echt gigantisch voor hem", zegt Mike Verweij maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Valentijn Driessen begrijpt de belangstelling voor Taylor wel. "Taylor is heel veelzijdig, maar hij heeft niet de brille van een vedette, en ook niet de uitstraling van een vedette. Heel veel trainers zijn gek van Taylor. Dat is omdat hij heel plichtsgetrouw is", aldus de journalist.

Taylor kende een uiterst moeizaam seizoen 2023/24, waarin de 22-jarige middenvelder zelfs meermaals werd uitgefloten door het Ajax-publiek. Onder Farioli heeft Taylor de draad in het huidige seizoen weer helemaal opgepakt. "Hij staat op als leider van de groep en niet alleen voor de penalty's", zei Farioli zondag na de wedstrijd tegen PEC voor de camera van ESPN.

"Ik ben blij met zijn ontwikkeling als speler, want hij heeft dit seizoen bij ons al op zeven verschillende posities gespeeld, maar ik ben nog blijer met zijn ontwikkeling als mens", aldus de trainer van Ajax.

In januari sprak Guido Albers, de zaakwaarnemer van Taylor, openlijk de wens uit van zijn cliënt om na het seizoen te vertrekken uit Amsterdam. "Ajax zei: 'Blijf nog een seizoen, maar volgend jaar werken we mee aan een transfer.' Daarom kan ik zeggen dat Taylor bezig is aan zijn laatste seizoen bij Ajax", aldus Albers eerder bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Eerder stond Taylor al in de nadrukkelijke belangstelling van Napoli. De marktwaarde van de middenvelder wordt door Transfermarkt geschat op zestien miljoen euro. Het contract van Taylor loopt door tot medio 2027.