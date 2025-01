Real Madrid en Liverpool melden zich voor Hato en krijgen direct antwoord van Ajax-verdediger

Jorrel Hato heeft zich in de kijker gespeeld bij de absolute wereldtop. Onder meer Real Madrid en Liverpool hebben zich gemeld bij de achttienjarige verdediger van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Hato heeft een duidelijk plan over zijn sportieve toekomst en wil in januari in ieder geval niet weg.

Hato is een van de jongste debutanten ooit bij Ajax en al twee seizoenen een vaste basisspeler. De centrumverdediger annex linksback ligt vast tot medio 2028, maar de kans is groot dat hij dat contract niet gaat uitdienen.

"Hato staat er ontzettend goed op in Europa", zegt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Het is niet alleen Liverpool, want er zijn veel meer clubs die hem nauwgezet volgen, onder meer Real Madrid."

Het antwoord van Hato is duidelijk. "Hij heeft aangegeven dat hij de winterstop geen moment vindt om een transfer te maken. Aan alle clubs, die zich niet bij Ajax maar wel bij het management van Hato hebben gemeld, is dat het antwoord", aldus Verweij.

Ajax-fans hoeven op dit moment dus niet te vrezen voor een vertrek van Hato. "Bovendien denk ik ook dat Ajax hem onder geen beding nu laat gaan."

Ajax raakte in januari al Devyne Rensch kwijt aan AS Roma en gaat Brian Brobbey mogelijk nog verkopen. De spits staat in de belangstelling van West Ham United, Tottenham Hotspur en Everton.