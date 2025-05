Bargast wordt uitgefloten door publiek van Vandaag Inside

Vandaag Inside opende maandagavond met een uitgebreide discussie over de rode kaart die Wouter Goes een week geleden kreeg tegen Go Ahead Eagles. Scheidsrechter Bas Nijhuis verdedigt zijn beslissing uit die wedstrijd voor het eerst in de talkshow, nadat Johan Derksen vorige week fel van leer trok.

Nijhuis is kind aan huis bij Vandaag Inside, maar krijgt maandag een ietwat vijandige ontvangst. "Ik hoor voor het eerst boegeroep hier vanuit het publiek!", zegt de scheidsrechter bij de opening van het programma.

Wilfred Genee laat allereerst zien wat Derksen vorige week zei over Nijhuis, die rood trok voor Goes in de wedstrijd Go Ahead - AZ (0-3). "Ik vind dit echt het tragische dieptepunt van de carrière van Bas Nijhuis, echt waar. Ik vind dat de KNVB deze zaak moet seponeren. Die jongen is groot onrecht aan de hand. En als je hier een rode kaarten krijgt, dan zou ik de spelers adviseren nooit meer een sliding te maken. Dus ik vind het echt een afgang van Bas."

Nijhuis had de opmerkingen van Derksen al meegekregen. "Nou, je ontkomt er bijna niet aan, hè?", lacht de arbiter, die vertelt wat er gebeurde. "Best een harde tackle, dacht ik. Vanuit de zijkant komt dan het advies van rood (van de grensrechter, red.)..."

Derksen vindt het niet te geloven dat Nijhuis luisterde naar het advies van de assistent-scheidsrechter. "Hij heeft niet voor niks een vlag!", aldus Derksen. "Als hij wat kon, had hij een fluitje gekregen."

Nijhuis moet erom lachen: "Dat is waar. Maar aan de andere kant. Ze hebben mij ook al heel vaak geholpen met situaties. Je doet dat als het team."

Genee vraagt: "Hoe kijk je er nu naar dan?" Nijhuis: "Kijk, misschien is het niet een rode kaart die ik zelf snel zou geven. Ik ben dat met jullie eens. Dat is waar. Er zitten alleen wel ingrediënten in als hoge snelheid, noem maar op... Het is grijs gebied. De een geeft rood, de ander niet. Dan komt de VAR ook niet op de lijn."