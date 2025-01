Zaakwaarnemer van uitblinker vertelt: 'Dit is zijn laatste jaar bij Ajax'

Hoewel het spel van de Amsterdammers volgens velen nog te wensen overlaat, is Ajax met een voorlopige tweede plek in de Eredivisie bezig aan een verdienstelijk seizoen. Goede prestaties komen in het Nederlandse voetbal echter altijd met een nadeel voor clubs: spelers komen vaak in aanmerking voor een stap hogerop. Dat is in de Johan Cruijff ArenA niet anders.

Zaterdagavond speelde Ajax tegen RKC Waalwijk een voor dit seizoen typische Ajax-wedstrijd: twee treffers in de eerste helft hadden een makkelijke zege moeten inleiden, maar door niet groots te spelen en een late treffer van Mohamed Ihattaren na rust werd het slechts 2-1 voor de ploeg van Francesco Farioli.

Een van de Amsterdamse doelpuntenmakers was Kenneth Taylor. Op aangeven van Jordan Henderson werkte de linkspoot van dichtbij de 2-0 binnen.

Taylor is bezig aan een meer dan prima seizoen onder Farioli. De treffer tegen RKC was alweer zijn vijfde in de huidige editie van de Eredivisie, terwijl de assistteller eveneens op vijf staat.

Taylors zaakwaarnemer, Guido Albers, is zondagochtend te gast bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN en doet in het praatprogramma een noemenswaardige openbaring. Op de vraag of de middenvelder bezig is aan zijn laatste jaar bij Ajax, antwoordt de belangenbehartiger bevestigend.

Over interesse van andere clubs doet Albers geen uitspraken. "Ajax zei: 'Blijf nog een seizoen, maar volgend jaar werken we mee aan een transfer.' Daarom kan ik zeggen dat Taylor bezig is aan zijn laatste seizoen bij Ajax." Afgelopen zomer liet Albers al eens weten dat zijn speler interesse geniet van zeker één Italiaanse club, zonder deze bij naam te noemen.

"Er heeft zich een club gemeld bij Ajax voor Kenneth. Dat is niet iets voor nu, maar het is wel een Italiaanse club", sprak de zaakwaarnemer in mei al uit bij Goedemorgen Eredivisie. "Alex Kroes weet daar alles van. Die heeft bij mij aangegeven dat Taylor wordt gezien als een van de sterkhouders voor volgend seizoen. Kroes wil dat hij blijft."