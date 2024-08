'Ajax gaat deze maand nog zeker zes spelers kwijtraken'

Er gaan deze maand nog zeker zes spelers vertrekken bij Ajax, zo verzekert clubwatcher Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. De Amsterdammers moeten eerst verkopen voordat er nieuwe spelers kunnen worden aangetrokken. De meest namen van de vertrekkende spelers lijken bekend.

Zo lijkt Ajax niet onwelwillend tegenover een vertrek van Owen Wijndal, Benjamin Tahirovic, Borna Sosa, Jakov Medic, Naci Ünüvar en Silvano Vos te staan. Vooral laatstgenoemde moet de nodige miljoenen in het laatje brengen. Ajax hoopt met dat geld de markt op te kunnen.

"Je merkt aan de hele markt dat het nu begint los te komen", vertelt Inan, die verwacht dat het grootste vuurwerk nog moet komen. "Komende week gaat het echt gebeuren. Ik denk dat Ajax nog minimaal zes spelers gaat kwijtraken."

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-15T18:15:00.000Z 20:15 Panathinaikos PAN Daniele Rugani is een van de spelers die in verband wordt gebracht met een transfer naar Ajax. De centrale verdediger mag vertrekken bij Juventus, maar is geen goedkope optie. Inan legt uit wat de huidige stand van zaken is.

"Rugani zit klaar in de wachtkamer, maar er moet eerst verkocht worden. Het verhaal is dat niet Sutalo maar Medic verkocht moet worden. Daarna is het de vraag of ze daarvoor meteen Rugani kunnen halen. Wellicht met een huurconstructie."

Inmiddels is bekend dat Ajax niet de enige gegadigde is in de strijd om de handtekening van de Italiaan. Ook een niet nader genoemde club uit de Verenigde Arabische Emiraten ziet hem graag komen. Rugani lijkt echter de voorkeur te geven aan Ajax boven het lucratieve aanbod uit het Midden-Oosten.

Iemand anders die in de wachtkamer zit is Wout Weghorst. De spits wil graag naar Ajax en in Amsterdam zien ze een gewenste versterking in de aanvaller uit Borne, maar ook in zijn geval dient er eerst verkocht te worden. Chuba Akpom is een van de gegadigden om plaats te maken in de voorhoede.