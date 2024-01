Ajax-flop wil nog steeds slagen en bestudeert beelden van Haaland

Lorenzo Lucca kijkt niet bepaald met een goed gevoel terug op zijn kortstondige periode bij Ajax. De boomlange Italiaanse spits kwam in Amsterdam nauwelijks aan spelen toe en was dan ook blij dat Udinese zich afgelopen zomer voor hem meldde.

"Ik heb twee negatieve ervaringen gehad, ook door blessures", laat Lucca in gesprek met Football Italia weten dat Ajax voor hem niet echt een succes was. "En daar heb ik zeker last van gehad. Dus ik hoopte dat het goed zou gaan bij Udinese."

"Nadat ik in de jeugdopleidingen van Torino en Brescia had gespeeld, ging ik naar Palermo, dat in de Serie C uitkwam", blikt de pas 23-jarige en 2.01 meter lange Lucca terug op zijn nog prille loopbaan. "ik dacht dat ik op een lager niveau kwam te spelen, maar eigenlijk was ik juist begonnen met klimmen. Ik leerde nieuwe dingen en scoorde veertien keer in de Serie C."

Lucca draagt sinds een halfjaar het shirt van Udinese, waar hij echt aan zijn ontwikkeling als aanvaller kan werken. "Met de hulp van een belangrijk persoon uit Turijn, iemand die echt in mij gelooft. We analyseren de wedstrijdbeelden en kijken dan niet alleen naar de goals, maar ook naar de fouten."

"En ik bestudeer hoe Haaland zich beweegt", neemt Lucca de topschutter van Manchester City als voorbeeld. "Hij heeft ongeveer dezelfde fysiek en is echt een monster, al is hij linksbenig en ik niet. Ik werk aan mijn manier van bewegen in de zestien en hoe ik tegen bepaalde verdedigers in de Serie A kan scoren."

"Je moet altijd gefocust zijn op de bal, het doel en de verdediger. Ik moet als aanvaller de verdedigers schaduwen en een mentale kaart gebruiken om te kunnen begrijpen hoe ik mijn verdediger kan domineren. Ik studeer veel, alleen op die manier word ik een belangrijke voetballer."

De ambitieuze Lucca kwam vorig seizoen tot zestien duels voor Ajax en veertien optredens namens Jong Ajax. Hij verliet Amsterdam met acht doelpunten achter zijn naam. Bij Udinese staat de teller inmiddels op vijf treffers.

