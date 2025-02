Ajax-fans steunen massaal Jordan Henderson en hebben boodschap voor de media

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jordan Henderson, die nog steeds populair lijkt te zijn bij de aanhang van Ajax.

Dat bleek zaterdagmiddag wel, toen de selectie van trainer Francesco Farioli op Sportpark De Toekomst de afsluitende training afwerkte in aanloop naar De Klassieker van zondag tegen Feyenoord.

Henderson werd toegejuicht door een vak vol met Ajax-fans, die tevens de naam van de 34-jarige middenvelder zongen. Henderson bedankte de supporters van zijn club met applaus.

Een fan met een megafoon zweepte de toegestroomde aanhangers toe. ''Hé jongens, morgen (zondag, red.) is een belangrijke wedstrijd, ja. Niet altijd alles geloven wat er in de media wordt geschreven. Wij zijn Ajax.''

Henderson kwam donderdag rondom het Europa League-duel met Galatasaray negatief in het nieuws. De routinier dreigde met een transfervrij vertrek vanwege de concrete interesse van AS Monaco. Henderson bond uiteindelijk in en bood zijn excuses aan richting technisch directeur Alex Kroes.

Onder meer het Algemeen Dagblad meldde dat Henderson zich weer volledig op Ajax wilde focussen. L’Équipe kwam zaterdagochtend echter met het bericht dat de aanvoerder van gedachten was veranderd en toch weer naar Monaco wilde vertrekken.

Volgens de Franse krant zou Ajax een bedrag van twee miljoen euro verlangen en is een vertrek dus niet langer onbespreekbaar. Als de Fransen vandaag geen overeenstemming kunnen bereiken, schakelen ze door naar andere opties.