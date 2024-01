‘Ajax en Dortmund hebben lucratief contract klaarliggen voor speler van Arsenal’

Ajax heeft zijn zinnen gezet op Chidozie Obi-Martin, zo meldt het Deense Bold. Obi-Martin staat momenteel nog onder contract bij Arsenal, maar kan Londen verruilen voor Amsterdam of Dortmund.

Naast Ajax aast namelijk ook Borussia Dortmund op het zestienjarige talent van the Gunners. Obi-Martin kan bij Ajax en Dortmund een significant hoger salaris opstrijken dan bij Arsenal.

In Engeland zitten clubs vast aan een salarisplafond. Pas wanneer spelers zeventien jaar oud zijn, mogen ze een profcontract ondertekenen en kunnen zij dus meer geld gaan verdienen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De regel is bedacht zodat Engelse clubs niet elkaars talenten kunnen verleiden met een hoger salaris. Echter komen die clubs nu wel in de problemen als hun spelers op de radar verschijnen van clubs uit het buitenland, zoals nu is gebeurd bij Obi-Martin.

Arsenal maakt zich om die reden serieus zorgen over een vertrek van het Deense talent. Obi-Martin wordt pas in november zeventien en kan dus voor die tijd al meer verdienen bij een club in het buitenland.

Volgens het Deense medium hebben Ajax en Dortmund al lucratieve contracten klaarliggen voor de centrumspits. Arsenal kan hem dus niet meer geld bieden, maar probeert hem wel op een andere manier te behouden.

Obi-Martin trainde al een aantal keer mee met het eerste van Arsenal en het is dan ook goed denkbaar dat manager Mikel Arteta hem nog dit seizoen zijn debuut laat maken in de hoofdmacht.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties