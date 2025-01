Ajax en AS Roma akkoord over Rensch; Di Marzio weet hoogte van transfersom

Ajax en AS Roma zijn tot een definitief akkoord gekomen over de transfer van Devyne Rensch, zo weet journalist Gianluca Di Marzio maandag te melden. De rechtsbenige verdediger wordt in de komende uren in Rome verwacht om de deal met zijn nieuwe werkgever helemaal rond te maken.

In de afgelopen dagen zijn alle details rondom het meerjarigecontract voor Rensch besproken en afgerond. Volgens Di Marzio houdt Ajax circa vijf miljoen euro over aan de tussentijdse verkoop van de verdediger.

Transferexpert Fabrizio Romano wist zaterdag al te melden dat Rensch zijn jawoord had gegeven aan de leiding van Roma. De rechtsback, sinds 2016 verbonden aan Ajax, beschikte in de Johan Cruijff ArenA over een verbintenis tot medio 2025, waardoor hij aankomende zomer gratis zou kunnen vertrekken.

Rensch, die vanaf 1 januari met andere clubs mocht praten, vertrekt dus een halfjaar eerder uit Amsterdam. Ajax krijgt ook zijn zin, want enkele miljoenen vanuit de Italiaanse hoofdstad worden binnenkort overgemaakt.

Francesco Farioli heeft Anton Gaaei achter de hand als alternatief voor de vertrekkende Rensch. Desondanks doet technisch directeur Alex Kroes er alles aan om tussentijds een vervanger aan te trekken.

Panathinaikos zou echter de hoofdprijs vragen voor Georgios Vagiannidis, een 23-jarige rechtsback. Vagiannidis geldt in de Johan Cruijff ArenA als toptarget om Rensch op te volgen, maar de Grieken verlangen acht miljoen euro. Dat maakt het aantrekken van de back gecompliceerd.

Bovendien is het huidige jaarsalaris van Vagiannidis bijna één miljoen euro netto. Daardoor geldt Youri Regeer, die door een optie in zijn contract voor vijf miljoen euro kan worden teruggekocht van FC Twente, als goedkoper alternatief.