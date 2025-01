Ajax en Antony lijnrecht tegenover elkaar: Braziliaan wil geld en spant arbitragezaak aan

Antony heeft een arbitragezaak aangespannen tegen Ajax, zo meldt het Algemeen Dagblad. De voormalig speler van de Amsterdammers eist geld terug van Ajax, dat hem in 2022 meerdere boetes oplegde.

In augustus 2022 was Antony bezig met zijn transfer naar Manchester United, waardoor hij afwezig was bij Ajax. Antony was niet te spreken over de houding van Ajax, dat het onderste uit de kan wilde halen.

Antony besloot daarop om meerdere trainingen bij Ajax te laten schieten. Daarnaast was hij afwezig bij de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam, ook al was hij fit. Ajax was van mening dat Antony's afwezigheid in die periode ongeoorloofd was en legde hem drie boetes op.

Ajax hield daardoor tonnen in op zijn loon, maar daar is Antony het niet mee eens. De Braziliaan is van mening dat die boetes onrechtmatig zijn opgelegd.

Ajax verkocht Antony uiteindelijk voor een minimumbedrag van 95 miljoen euro aan Manchester United, maar Antony was desondanks niet te spreken over de boetes en wil zijn geld terug.

Een woordvoerder van de arbitragecommissie van de KNVB bevestigt tegenover het AD dat de zaak tussen Ajax en Antony speelt. "Maar inhoudelijk doen wij verder geen mededelingen over dossiers."

De kwestie tussen club en speler speelt nu al twee jaar. Een halfjaar geleden wendde Antony zich tot de arbitragecommissie en afgelopen maandag vond de inhoudelijke zitting plaats. De advocaat van Antony wil niet inhoudelijk reageren op de kwestie. Wanneer de uitspraak volgt, is nog onbekend.