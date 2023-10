Ajax draagt Danny Blind officieel voor als commissarislid

Maandag, 23 oktober 2023 om 08:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:05

Ajax draagt Danny Blind officieel voor als lid voor de Raad van Commissarissen (RvC). Dat bevestigen de Amsterdammers in een persbericht. Over de voordracht wordt besloten op een te organiseren Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA). De voordracht betreft een periode vanaf deze BAVA tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2027.

Een terugkeer van Blind hing al even in de wandelgangen. Mike Verweij van De Telegraaf onthulde half oktober al dat de oud-verdediger 'zijn' Ajax de helpende hand zou gaan bieden.

Verweij beweerde echter dat dat in eerste instantie in een adviserende rol zou zijn. Reden daarvoor was dat Ajax te laat zou zijn geweest zijn met Blinds voordracht. Nu blijkt dat de 62-jarige Zeeuw alsnog direct wordt voorgedragen.

Blind heeft al ervaring in de rol van commissaris bij Ajax. De 493-voudig Ajacied was in de periode van april 2018 tot augustus 2021 ook al lid van de RvC. Daarna werd Blind assistent van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal, tot en met het WK van 2022. Tot op heden kluste hij alleen wat bij als analist.

In december sprak hij nog uit 'zijn handen vrij te willen hebben'. Nu keert Blind op voorspraak van Van Gaal dus alsnog terug bij Ajax. Van Gaal was zelf de derde in het rijtje boegbeelden die het 'Ajax-dna' terug moest brengen in de Johan Cruijff ArenA. Michael van Praag en Leo van Wijk (leden RvC) gingen Van Gaal voor, terwijl John van 't Schip (technisch adviseur) na hem kwam.

Van vele markten thuis

Naast speler en commissaris bekleedde Blind nog velerlei functies in Amsterdam. Hij was eerder al directeur spelersbeleid, hoofd jeugdopleidingen, hoofdtrainer, assistent-trainer en technisch directeur bij Ajax. Voor het restant was Blind alleen werkzaam bij het Nederlands elftal, als bondscoach en assistent-bondscoach.

Het is nog duidelijk wanneer er officieel besloten wordt over Blinds voordracht. Verweij speculeerde eerder al over maart komend jaar. Volgens de journalist zoekt Ajax nog steeds verder naar nieuwe commissarisleden. Over de voordracht van Van Praag en Van Wijk wordt officieel besloten op vrijdag 17 november.