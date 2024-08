Ajax doet razandsnel zaken en is nog van één factor afhankelijk om speler in te lijven

Ajax is ‘in principe’ akkoord met sc Heerenveen over de overgang van Andries Noppert, zo meldt Omroep Fryslân woensdag. De doelman moet naar Amsterdam komen, terwijl Jay Gorter de omgekeerde weg bewandelt. Er wordt door de clubs gesproken over een ruildeal van een jaar.

Eerder op de dag maakte Voetbal International al bekend dat er contact is geweest tussen de betrokken partijen. Inmiddels lijkt er dus een akkoord te zijn bereikt, al is dat nog afhankelijk van één cruciale factor: Gorter zelf.

De reservekeeper van Ajax staat zeker niet onwelwillend tegenover een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA, maar er zouden meerdere club geïnteresseerd zijn in de diensten van Gorter. Het is dus de vraag of Heerenveen de meest geschikte bestemming is voor de keeper, die in Friesland concurrentie krijgt van Mickey van der Hart.

Noppert is onder trainer Robin van Persie op een zijspoor beland, waardoor hij zeker open zou staan voor een transfer naar Ajax. De clubs zijn er dus praktisch uit, al is het wachten nog op een akkoord van Gorter.

De Amsterdammers zijn in de zoektocht naar een nieuwe sluitpost op advies van Louis van Gaal uitgekomen bij Noppert, zo klinkt het. De adviseur van Ajax kent de keeper nog goed uit zijn periode als bondscoach van het Nederlands elftal.

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Eredivisie FC Twente TWE 2024-08-25T12:30:00.000Z 14:30 SC Heerenveen HEE

Waar Noppert een transfer naar Ajax kan maken, hopen de Amsterdammers Diant Ramaj voor het sluiten van de zomerse transferwindow nog te verkopen.

De Duitse sluitpost verloor de strijd onder de lat van Remko Pasveer. Ramaj vertegenwoordigt nog wel een flinke transferwaarde, waardoor Ajax met een verkoop mogelijk nog andere posities kan versterken.