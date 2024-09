Ajax doet aanpassing aan het shirt en verzekert zich daardoor van miljoenen

De naam van Team Rockstars IT prijkt de komende 2,5 jaar op de mouw van de wedstrijdshirts van Ajax. Dat maakt de Amsterdamse club dinsdagochtend bekend via de officiële kanalen. Volgens journalist Mike Verweij van De Telegraaf levert de nieuwe mouwsponsor Ajax bijna 2 miljoen euro per jaar op.

Ajax omschrijft Team Rockstars als een ‘toonaangevende leverancier van experts op het gebied van onder andere software-, cloud- en data-engineering’. “Team Rockstars IT staat in alle officiële competitiewedstrijden alsmede de Europese wedstrijden van Ajax op de mouw van het shirt”, valt te lezen op de clubwebsite.

Commercieel directeur ad interim Cas Biesta is blij met de nieuwe samenwerking. “We verwelkomen Team Rockstars IT bij onze club. Het is een snelgroeiend bedrijf met veelbelovende doelen en ambities die goed passen bij die van Ajax.”

“We gaan met de zichtbaarheid op het shirt bijdragen aan het verwezenlijken van hun doelen, maar ook samen activiteiten ondernemen om Team Rockstars IT verder te versterken”, aldus Biesta.

Ook Laurens Simonse, de oprichter van Team Rockstars IT, komt aan het woord. “Ajax staat wereldwijd bekend om het opleiden van talent tot topprestaties. Dit streven naar excellentie en het maximaliseren van potentieel is een waarde die naadloos aansluit bij onze kernwaarden.”

“Bij Team Rockstars zijn we gefocust op het creëren van een omgeving waarin onze IT-experts kunnen uitblinken. Dit partnerschap is voor ons een hele mooie en logische stap in onze verdere groei en ambitie. We zijn ontzettend trots op deze samenwerking”, besluit Simonse.

Team Rockstars IT is de opvolger van Curaçao Tourist Board. Dat bedrijf stond de afgelopen vijf jaar met hun logo op de mouw van het Ajax-shirt. Curaçao Tourist Board blijft nog tot minsten 2027 als officiële partner aan Ajax verbonden.