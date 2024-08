Ajax-doelwit Daniele Rugani heeft er plotseling een lucratieve optie bij

Juventus-verdediger Daniele Rugani zit nog altijd in de wachtkamer wat betreft een transfer naar Ajax, zo meldt Voetbal International dinsdagochtend. De Amsterdammers kunnen zijn komst pas afronden zodra Jakov Medic of Josip Sutalo vertrekt. Ondertussen heeft de dertigjarige Rugani er een lucratieve optie bij.

Ajax wil momenteel geen overbodige spelers verhuren, zoals in het geval van Medic. “Dat Ajax inzet op verkoop, benadrukt de noodzaak van de Amsterdammers om spelers definitief van de hand te doen om geld binnen te kunnen halen.”

“Daarom is het voor Ajax niet wenselijk om Jakov Medic op huurbasis naar VfL Bochum te laten vertrekken”, aldus journalist Tim van Duijn. Een definitief vertrek van Medic zou de weg vrijmaken voor de komst van Rugani.

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-15T18:15:00.000Z 20:15 Panathinaikos PAN

Serie A Juventus JUV 2024-08-19T18:45:00.000Z 20:45 Como COM

De Italiaan zelf weet wat hij wil, zo stelt Van Duijn. “Daniele Rugani is nog steeds van plan om voor Ajax te tekenen, maar hij zit nog altijd in de wachtkamer. Die transfer kan pas worden afgerond zodra Medic en/of Josip Sutalo is vertrokken.”

Wel kan Rugani inmiddels ook kiezen voor een lucratieve transfer naar het Midden-Oosten. “Rugani kreeg onlangs een miljoenenaanbod uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar heeft nog steeds een voorkeur voor Ajax.”

Bij Juventus ligt Rugani nog tot medio 2026 vast. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zo’n 4 miljoen euro. In 2015 betaalde de club uit Turijn nog 4,2 miljoen euro om Rugani los te weken bij Empoli.

Inmiddels is Rugani zevenvoudig international van Italië. Daarnaast heeft de routinier liefst 148 officiële duels namens Juventus achter zijn naam staan. Met Juve won Rugani door de jaren heen zes keer de Italiaanse landstitel, vier keer de Coppa Italia en twee keer de Italiaanse Supercup.