Ajax-doelman Tommy Setford maakt definitief de overstap naar Arsenal

Tommy Setford ruilt Ajax definitief in voor Arsenal. Dat maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. Naar verluidt levert de Engelse jeugdinternational Ajax één miljoen euro plus bonussen op en heeft hij voor vier seizoenen getekend in Noord-Londen.

Het keeperstalent had nog een contract tot medio 2025 bij Ajax. In eerste instantie sluit hij aan in de Onder 20 van Arsenal.

Beide clubs waren al langer in gesprek over een transfer van de achttienjarige doelman. Arsenal ziet in Setford een doelman met grote potentie die hoog staat aangeschreven in Engeland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De komst van Setford is een volgende stap in de renovatie van de doelmannen binnen de jeugdopleiding van Arsenal. Deze zomer werd al afscheid genomen van Ovie Ejeheri, James Hillson en Arthur Okonkwo.

Verwacht wordt dat naast Setford nog meer doelmannen worden aangetrokken om het keepersgilde weer op volle oorlogssterkte te krijgen.

Zo is onlangs de achttienjarige Deense jeugdinternational Lucas Nygaard gecontracteerd, die een bekende is van keeperstrainer Inaki Cana. Nygaard komt over van van FC Nordsjaelland, waar Cana een jaar lang keeperstrainer was.

Ook kijkt Arsenal naar versterking van de A-selectie. Zo is een bod op Daniel Bentley afgewezen door Wolverhampton Wanderers. De dertigjarige Engelsman wordt gezien als backup voor David Raya en Aaron Ramsdale.

Tommy Setford is net als zijn broer Charlie, eveneens actief voor Ajax, geboren in Haarlem. De broers hebben echter een Engelse vader en in dat kader spelen de doelmannen jeugdinterlands namens Engeland.

Setford speelde door de jaren heen 21 interlands voor diverse jeugdelftallen van Engeland. Vorig jaar deed hij ervaring op tijdens het WK Onder 17 in Indonesië. Engeland doorliep de groepsfase zonder enige moeite, maar werd in de achtste finale verrassend uitgeschakeld door Oezbekistan (1-2 nederlaag).

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties