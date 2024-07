‘Ajax-doelman Diant Ramaj hakt knoop door over interlandcarrière en kiest niet voor Duitsland’

Diant Ramaj lijkt te gaan kiezen voor een interlandcarrière bij Kosovo. De doelman van Ajax kon ook voor Duitsland of Albanië kiezen, maar lijkt de voorkeur te geven aan Kosovo. Dat vertelt Agim Ademi, de voorzitter van de Kosovaarse voetbalbond.

“We hebben contact met zijn vader. Ik verwacht dat hij spoedig aansluit”, vertelt Ademi aan het Kosovaarse ATV. Ramaj kon voor drie verschillende landen uitkomen: Duitsland, Albanië en Kosovo.

De doelman van Ajax werd namelijk in Duitsland geboren. Hij heeft echter Albanese ouders, die afkomstig zijn uit Kosovo.

"Ik ga nog elk jaar naar Kosovo”, zei Ramaj begin dit jaar al in gesprek met Het Parool. “Het is mijn vaderland. Dat is en blijft speciaal.”

Over zijn interlandcarrière zei hij: “Ik moet een keuze maken, maar wil dat niet te snel doen. Kosovo en Albanië hebben me al benaderd. Ik heb gezegd dat ik tijd nodig heb, ook omdat ik hoop en wacht op Duitsland. Maar misschien wacht ik tevergeefs. Aan de andere kant wil je niet later ontdekken dat je keeper van Duitsland had kunnen zijn. Mijn hart klopt voor beide kanten: Albanië en Kosovo zie ik als mijn vaderland, maar ik ben geboren en opgegroeid in Duitsland. Dat is absoluut niet makkelijk.”

Vermoedelijk heeft de keuze van Ramaj om niet voor Duitsland uit te komen voor een groot deel te maken met de enorme concurrentie. Momenteel is Manuel Neuer (37) daar nog de eerste doelman, maar als hij stopt neemt de 32-jarige Marc-André ter Stegen zijn plaats hoogstwaarschijnlijk over.

Op 6 en 9 september staan voor Kosovo de eerstvolgende interlands op het programma. In de Nations League zijn dan respectievelijk Roemenië en Cyprus de tegenstander. Of Ramaj dan al onder de lat staat bij Kosovo is nog niet bekend.

