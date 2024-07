Ajax deelt talent maand na aflopen verbintenis alsnog een nieuw contract uit

Yoram Boerhout blijft toch bij Ajax spelen, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige spits uit Lelystad genoot deze maand een transfervrije status na afloop van zijn vorige verbintenis, maar heeft nu alsnog een nieuw contract ondertekend. Daardoor ligt Boerhout tot medio 2025 vast.

Ajax heeft een eenzijdige optie bedongen om het contract van Boerhout met nog een seizoen te verlengen. Volgens journalist Lentin Goodijk van Voetbal International gaat de jeugdinternational spelen in Jong Ajax.

Afgelopen seizoen debuteerde Boerhout al in het hoogste beloftenelftal van de Amsterdammers. Hij kwam 283 minuten in actie, verdeeld over 8 optredens. Boerhout wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt namens Jong Ajax.

Eerder toonde Boerhout zich wel een goaltjesdief in Ajax Onder 17 en 18. In 53 wedstrijden was de rechtspoot goed voor 29 doelpunten en 5 assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 200.000 euro.

Bij Jong Ajax gaat Boerhout concurreren met Skye Vink (18) en Don-Angelo Konadu (18). Daarnaast is de kans groot dat Christian Rasmussen (21) en Julian Rijkhoff (19) hun minuten blijven maken in de Keuken Kampioen Divisie.

Ajax pikte Boerhout in 2021 op bij sc Heerenveen, waar hij slechts in het bezit was van een jeugdcontract. Daardoor maakten de Amsterdammers enkel een opleidingsvergoeding van circa 130.000 euro over naar Friesland.

