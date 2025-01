Het zijn roerige tijden voor Francesco Farioli bij Ajax. Terwijl de Amsterdammers zich voorbereiden op de cruciale eindfase van het competitieformat van de Europa League is de winterse transferwindow in volle gang. Farioli geeft op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen RFS in Riga een klein inkijkje.

Ajax neemt afscheid van Devyne Rensch, die verkocht wordt aan AS Roma. Farioli en de spelers hebben al afscheid genomen van de 21-jarige rechtsback. "Persoonlijk was het een behoorlijk emotioneel moment", zegt de coach van Ajax. "Hij is een belangrijke speler, een fantastische jongen. Hij is nog steeds speler van Ajax op dit moment, maar hij is in Rome om zijn transfer af te ronden."

Ook Kenneth Taylor, die eveneens is aangeschoven voor het persmoment, wordt gevraagd naar zijn afscheid van Rensch. "Ik speel al lang met Devyne samen", aldus Taylor. "Dit is natuurlijk hoe het uiteindelijk een beetje gaat in de voetbalwereld. Ik ben alleen maar trots op hem en ik denk dat hij het enorm verdiend heeft en er hard voor gewerkt heeft. Wel jammer natuurlijk, maar ik begrijp hem. Ik heb hem heel veel succes gewenst en gezegd dat we elkaar snel weer zullen zien."

Voorlopig heeft Ajax nog geen vervanger voor Rensch. Farioli wordt gevraagd naar zijn kijk op de gang van zaken, maar de Italiaan laat niet het achterste van zijn tong zien. "Ik kan niet meer zeggen dan wat Alex (Kroes, red.) recent zei: onze focus ligt op het aantrekken van een linksbuiten en een vervanger voor Devyne. Zoals jullie weten is het niet mijn taak om me bezig te houden met de markt. Ik ben er om te werken met de spelers die bij ons onder contract staan."

Ajax werkte aan de komst van Real Valladolid-aanvaller Raúl Moro, maar lijkt na diens sleutelbeenbreuk afgehaakt. "Of de linksbuiten er al had moeten zijn? We hebben geen controle over de markt", reageert Farioli behoudend. "Het is geen vraag die ik kan beantwoorden op een manier waar je naar op zoek bent. Ik ben niet de juiste persoon daarvoor."

De verwachting is dat Anton Gaaei tegen RFS de plek van Rensch inneemt, zoals de Deen dat ook al deed tegen sc Heerenveen (0-2 winst). "Gaaei is er absoluut klaar voor", zegt Farioli. "Tegen Heerenveen was het een technische beslissing om Gaaei op te stellen, Devyne was beschikbaar om te spelen. Ik besloot om Anton de kans te geven, omdat hij het verdiende. We zijn tevreden over Anton, die in al zijn wedstrijden heeft geleverd wat we van hem verwachten."

Ajax heeft de negentienjarige Gerald Alders overgeheveld vanuit Jong Ajax als voorlopige vervanger voor Rensch. "We hebben het volledige vertrouwen in Gerald. Sinds vanochtend maakt hij onderdeel uit van ons team."