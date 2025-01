'Ajax brengt officieel bod uit op Raúl Moro en krijgt direct antwoord'

Het bod dat Ajax zaterdag heeft uitgebracht op Raúl Moro is resoluut van tafel geveegd, zo meldt AS. Real Valladolid is onder de door Ajax gestelde voorwaarden niet bereid om mee te werken aan de deal, zo schrijft de Spaanse sportkrant.

Ajax is dringend op zoek naar een nieuwe linksbuiten, maar beschikt momenteel niet over voldoende financiële middelen om een grote transfer te voltooien. De Amsterdammers zetten daarom in op een huurdeal met Valladolid.

AS meldt dat Ajax zaterdag een huurvoorstel indiende met daarbij een onverplichte optie tot koop van zes miljoen euro. Dat bedrag is even hoog als de vraagprijs, maar voor Vallodolid zit er te veel onzekerheid aan de gestelde voorwaarden. De hekkensluiter van LaLiga heeft het aanbod daarom afgewezen.

Moro is een bepalende speler bij de Spaanse laagvlieger, waardoor Pucela hem niet zonder slag of stoot wil laten vertrekken. Real Valladolid kan Moro dus goed gebruiken in de strijd om lijfsbehoud. De linksbuiten speelde dit seizoen tot nog toe zeventien competitieduels voor zijn club. In 1162 minuten kwam hij tot drie doelpunten en één assist.

Moro speelt sinds anderhalf jaar voor Vallodolid, het eerste seizoen op huurbasis. Afgelopen zomer nam de Spaanse club hem definitief over van Lazio.

Jesper Karlsson en Carlos Forbs

De komst van een nieuwe linksbuiten heeft voor Ajax de hoogste prioriteit, omdat de club momenteel alleen Mika Godts voor die positie heeft. Zo is bij Ajax de optie Jesper Karlsson eveneens besproken, maar de Amsterdammers hebben geen belangstelling. Karlsson, die bij Bologna op een dood spoor zat, maakte zaterdag de overstap op huurbasis naar Lecce en is daarmee definitief geen optie meer.

Binnen de clubleiding van Ajax is ook het vervroegd terughalen van Carlos Forbs ter sprake gekomen. De buitenspeler werd afgelopen zomer verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, echter komt hij daar nauwelijks aan spelen toe. Het terughalen van Forbs werd alleen nooit als een serieuze optie beschouwd.