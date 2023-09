Ajax boekt dankzij miljoenentransfers nettowinst van 39 miljoen euro

Vrijdag, 29 september 2023 om 18:20 • Bart DHanis • Laatste update: 18:25

Ajax heeft de jaarcijfers van het seizoen 2022/23 vrijdag gepresenteerd. De Amsterdamse club boekte ondanks de teleurstellende resultaten een nettowinst van 39 miljoen euro. Dat is een stijging van 63,3 miljoen euro, daar Ajax in 2021/22 een nettoverlies van 24,3 miljoen euro presenteerde.

De flinke winststijging heeft volgens de club te maken met uitgaande transfers. Antony en Lisandro Martínez vertrokken samen voor 160 miljoen euro naar Manchester United en Sébastien Haller werd voor 31 miljoen euro aan Borussia Dortmund verkocht. Ook speelt mee dat de club afgelopen seizoen geen last meer heeft gehad van coronamaatregelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook daalden de kosten voor de Amsterdammers met drie procent. Dat heeft te maken met een daling in salariskosten als gevolg van het niet hoeven uitkeren van sportieve premies door de tegenvallende sportieve resultaten. Het eigen vermogen van Ajax bevat na de toevoeging van de 39 miljoen euro 236,6 miljoen euro. In het persbericht valt te lezen dat de directie en de Raad van Commissarissen een dividend van negen eurocent per aandeel willen gaan uitkeren.

De club schrijft dat het ondanks het teleurstellende begin ook komend seizoen weer zwarte cijfers kan presenteren. “Ajax plaatste zich voor de groepsfase van de Europa League en de transfers van Jurriën Timber (Arsenal), Edson Álvarez, Mohammed Kudus (beiden West Ham United) en Calvin Bassey (Fulham) hebben plaatsgevonden. Mede door deze reeds gerealiseerde transferresultaten verwacht Ajax een positief nettoresultaat voor het boekjaar 2023/2024.”