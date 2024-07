‘Ajax biedt Van den Boomen zélf aan bij Franse club, die in beraad is’

Ajax heeft Branco van den Boomen aangeboden bij Lille OSC, zo meldt Foot Mercato. De aanwinst van vorige zomer is geen beoogd basisspeler komend seizoen en mag derhalve vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Dat Ajax Van den Boomen zélf probeert te lozen, was echter nog niet bekend. Lille beraadt zich momenteel over het voorstel.

De Telegraaf pakte dinsdag uit met het nieuws dat Van den Boomen mogelijk voor een vertrek staat bij Ajax. Hoewel de 28-jarige middenvelder niet per se weg hoeft, kan er door interesse uit Spanje en Frankrijk toch een transfer op gang komen.

Namen van clubs noemde het dagblad echter niet. Nu blijkt dat Ajax in elk geval Lille op eigen houtje benaderd heeft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens Foot Mercato buigt de nummer vier van afgelopen Ligue 1-seizoen zich momenteel over het aanbod. Trainer Bruno Génésio zoekt naar meer ervaring voor in zijn selectie, en Van den Boomen zou precies in het profiel passen.

Ook omdat de traptechnicus een goede staat van dienst heeft in Frankrijk door zijn periode bij Toulouse. Daar hielp Van den Boomen de ploeg onder meer aan een Ligue 1-plek en de winst van de Franse beker.

Van den Boomen werd dinsdag nog geconfronteerd met de berichtgeving van De Telegraaf. Toen sprak de rechtspoot uit 'geen reden te hebben om weg te gaan'. "Voor nu vecht ik voor mijn plek. Ik heb het gevoel dat ik dicht tegen een basisplek aan zit", aldus Van den Boomen tegenover Ziggo Sport.

Van den Boomen kwam vorige zomer transfervrij over van Toulouse en tekende tot medio 2027 in de Johan Cruijff ArenA. Mede door blessures werd zijn debuutjaar geen doorslaand succes. Van den Boomen schopte het tot 29 officiële optredens, waarin hij driemaal scoorde en eenmaal aangever was. De geboren Veldhovenaar vertegenwoordigt momenteel een marktwaarde van zes miljoen euro, aldus Transfermarkt.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties