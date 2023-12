Ajax bevestigt: in januari wordt géén afscheid genomen van bekritiseerd duo

Ajax neemt voorlopig geen rigoureuze beslissingen in de top van het voetbalbedrijf, zo bevestigde RvC-voorzitter Michael van Praag op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dat betekent dat Maurits Hendriks (Chief Sports Officer) en Susan Lenderink (financieel directeur) voorlopig aanblijven.

De positie van Hendriks en Lenderink staat ernstig onder druk, maar Ajax wil wachten op de uitkomst van het externe onderzoek dat is ingesteld door KPMG. Het advocatenbureau doet onder meer onderzoek naar de transferpraktijken van voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat, die een ravage achterliet in Amsterdam.

Hendriks had een doorslaggevende rol in de aanstelling van Mislintat, die indruk op de Chief Sports Officer maakte tijdens diverse lezingen in de Johan Cruijff ArenA. De Telegraaf beweert dat Hendriks uitgekotst wordt door de medewerkers van Ajax op De Toekomst.

Ajax is bepaald niet succesvol te noemen in de laatste drie transferperiodes (inclusief de winterwindow waarin Gerónimo Rulli werd aangetrokken). Lenderink zette als financieel directeur haar handtekening onder alle aankopen, waarvoor Ajax liefst 400 miljoen euro aan verplichtingen aanging.

Lenderink gaf bovendien haar goedkeuring aan de vele vijfjarige contracten die Mislintat uitdeelde aan zijn aankopen. Toch blijft de financieel directeur voorlopig aan, omdat Van Praag in samenspraak met de RvC heeft besloten dat er geen ontslagen vallen voordat de uitkomsten van het KPMG-onderzoek bekend zijn.

RvC-voorzitter Pier Eringa besloot na de afgang tegen Feyenoord (0-4 verlies) ontslag te nemen, maar de overige commissarissen die verantwoordelijk waren voor de toetsing van het beleid van Mislintat zijn nog werkzaam bij Ajax. Het gaat om Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen, die voorlopig kunnen blijven zitten.

De RvC is inmiddels versterkt met Van Praag als voorzitter en Leo van Wijk als extra kracht. Per 1 januari treedt ook Danny Blind weer in dienst van Ajax. De oud-verdediger is aangesteld als technisch commissaris. Die rol werd deze zomer vervuld door Jan van Halst, die inmiddels interim-algemeen directeur is. Van Halst vertrekt in maart definitief bij Ajax, wanneer de van AZ overgenomen Alex Kroes mag beginnen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 16 16 0 0 50 48 2 Feyenoord 16 12 2 2 34 38 3 FC Twente 16 10 4 2 15 34 4 AZ 16 10 3 3 21 33 5 Ajax 16 7 4 5 5 25 6 Go Ahead Eagles 16 6 5 5 3 23 7 Sparta Rotterdam 16 6 4 6 0 22 8 NEC 16 5 6 5 3 21 9 sc Heerenveen 16 6 1 9 -6 19 10 Fortuna Sittard 16 5 4 7 -11 19 11 PEC Zwolle 16 5 3 8 -5 18 12 Excelsior 16 3 8 5 -5 17 13 FC Utrecht 16 4 5 7 -9 17 14 Almere City FC 16 4 4 8 -16 16 15 Heracles Almelo 16 4 3 9 -19 15 16 RKC Waalwijk 16 4 2 10 -13 14 17 FC Volendam 16 3 2 11 -22 11 18 Vitesse 16 3 2 11 -25 11

