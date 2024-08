Ajax heeft de laatste voorrondes van de Europa League bereikt. De ploeg van Francesco Farioli stond na 120 minuten voetbal met 0-1 achter, maar was in een bloedstollende strafschoppenserie iets beter dan Panathinaikos (13-12). Remko Pasveer stopte vijf strafschoppen en Ajax miste vier keer een beslissende penalty, maar de vijfde keer bleek scheepsrecht. Daarom is Ajax nu nog maar twee duels verwijderd van plaatsing voor Europa League. De Poolse landskampioen Jagiellonia Bialystok vormt de laatste horde.

Farioli wijzigde zijn elftal op geen enkele plek ten opzichte van het eerste duel met de Grieken. Zo koos de Italiaanse oefenmeester bijvoorbeeld voor Carlos Forbs in plaats van Mika Godts, tegen sc Heerenveen (1-0 winst) nog goed voor een assist, op de linksbuitenpositie.

Ajax had de score na een minuutje spelen al kunnen openen. Kian Fitz-Jim kon zo doorlopen richting het doel en vuurde vanaf randje zestien op goal, maar zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Bartlomiej Dragowski. Na drie minuten dacht Steven Berghuis recht te hebben op een strafschop, maar arbiter Chris Kavanagh oordeelde anders.

Een gevaarlijke fase van Panathinaikos volgde, waar Youri Baas een negatieve hoofdrol vertolkte. Na een hachelijk moment schreeuwden de Grieken om een penalty, maar de cruciale ingreep van Jorrel Hato bleek juist getimed. Het spel golfde vervolgens wat op en neer, alvorens Ajax de regie stevig begon over te nemen.

Eredivisie NAC NAC 2024-08-18T14:45:00.000Z 16:45 Ajax AJX

Super League Panathinaikos PAN 2024-08-18T17:00:00.000Z 19:00 Asteras T. ATT

Na een ingestudeerde variant uit een vrije trap was Chuba Akpom dicht bij een treffer. De spits kreeg de bal net wat achter zich. Zijn grootste kans moest echter nog volgen. De aanvalsleider kopte de bal van dichtbij namelijk bijna in het doel, maar Fotis Ioannidis wist de bal ternauwernood voor de lijn weg te halen. Ook een schot van Berghuis had er in kunnen vliegen. Na een uitstekende Ajax-opbouw en individuele actie schoot de linkspoot keihard op de lat.

Akpom kreeg de laatste vijf minuten voor rust nog drie kansen. Eerst kopte de spits van dichtbij op Dragowski, waarna hij na een goede één-twee wederom op de Poolse goalie stuitte. Ook een volgende kopbal plukte de doelman sierlijk uit de hoek. Zo zat een doelpunt er voor rust - toch tamelijk wonderbaarlijk - niet in voor Ajax.

De eerste grote kans van het tweede bedrijf was voor Panathinaikos. Filip Duricic rende Jordan Henderson eruit en probeerde de bal over Remko Pasveer heen te wippen, maar de snel uitgekomen Ajax-doelman voorkwam een Griekse openingstreffer. Een reuzenkans voor Ajax volgde onmiddellijk daarna.

Kenneth Taylor liep na een uitmuntende pass van Devyne Rensch alleen op Dragowski af. De doelman besliste het onderlinge duel in zijn voordeel. Een aangeraakt schot van de bedrijvige Akpom vloog vervolgens op het dak van het doel. Ook invaller Godts trof na een fraaie passeeractie de handschoenen van Dragowski. Even later mikte de Belg keihard op de binnenkant van de paal en viel die er wonder boven wonder niet in.

Ajax leek zo af te stevenen op een gelijkspel, maar in de slotminuten greep Panathinaikos tegen de verhoudingen in de voorsprong. Tetê profiteerde na enkele onfortuinlijke balomwentelingen en rolde de bal langs Pasveer: 0-1. Een verlenging was zodoende nodig om het tweeluik te beslissen.

Bertrand Traoré dacht daarin de gelijkmaker te maken, maar Kavanagh oordeelde dat de aanvaller Dragowski onreglementair bejegende: geen doelpunt. Penalty's moesten daarom de doorslag geven. Daarin ontpopte Pasveer zich tot held. Namens Panathinaikos misten Daniel Mancini (zijn eerste), Nemanja Maksimovic en Sverrir Ingason. Bij Ajax, dat drie kansen kreeg om te winnen, misten de ingevallen Brian Brobbey (twee keer), Bertrand Traoré en Youri Baas.

Strafschoppen:

0-0 Daniel Mancini (mis)

1-0 Steven Bergwijn

1-1 Alexander Jeremejeff

2-1 Branco van den Boomen

2-2 Tetê

3-2 Mika Godts

3-3 Tin Jedvaj

4-3 Kenneth Taylor

4-4 Filip Mladenovic

4-4 Brian Brobbey (mis)

4-5 Tonny Vilhena

5-5 Jordan Henderson

5-5 Nemanja Maksimovic (mis)

5-5 Bertrand Traoré (mis)

5-5 Sverrir Ingason (mis)

5-5 Youri Baas

5-6 Georgios Vagiannidis

6-6 Anton Gaaei

6-7 Zeca

7-7 Josip Sutalo

7-8 Bartlomiej Dragowski

8-8 Remko Pasveer

8-9 Daniele Mancini

9-9 Steven Bergwijn

9-10 Alexander Jeremejeff

10-10 Branco van den Boomen

10-11 Tetê

11-11 Mika Godts

11-12 Tin Jedvaj

12-12 Kenneth Taylor

12-12 Filip Mladenovic (mis)

12-12 Brian Brobbey (mis)

12-12 Tonny Vilhena (mis)

13-12 Anton Gaaei