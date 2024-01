Ajax bereikt akkoord: John van 't Schip heeft er snel een extra optie bij

Kian Fitz-Jim keert definitief terug naar Ajax, zo meldt journalist Tim van Duijn van Voetbal International donderdag. De Amsterdamse recordkampioen en Excelsior zijn in hoofdlijnen akkoord over het ontbinden van het huurcontract. Daardoor krijgt John van 't Schip er op korte termijn een extra middenvelder bij.

Excelsior wilde in eerste instantie niet meewerken aan het vroegtijdig beëindigen van het huurcontract van Fitz-Jim. De twintigjarige jeugdinternational kreeg na een moeizame start juist steeds vaker de kans van trainer Marinus Dijkhuizen.

Nu lijkt het alsnog tot een akkoord te komen tussen beide clubs. Fitz-Jim wil Ajax graag helpen en ruikt zijn kans in de Johan Cruijff ArenA, nu de Amsterdammers op zijn positie een dunne bezetting hebben.

Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Silvano Vos liggen er namelijk al langere tijd uit met uiteenlopende blessures. Allen waren niet mee op trainingskamp naar het Spaanse Cádiz. Fitz-Jim was afgelopen week met Excelsior in Alicante om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft.

Volgens Van Duijn was de terugkeer van Fitz-Jim naar Ajax op voorhand geen zekerheidje. “In het huurcontract van Fitz-Jim was een voorwaarde opgenomen dat Ajax de overeenkomst voor 2024 kon ontbinden. Omdat de deadline voorbij was en Ajax zich pas na die datum meldde, kon dat niet meer.” Ajax en Excelsior zijn er nu dus alsnog uitgekomen.

Kenzo Goudmijn

Tegenover het vertrek van Fitz-Jim bij Excelsior staat de komst van Kenzo Goudmijn. De 22-jarige middenvelder wordt voor anderhalf jaar gehuurd van AZ. Goudmijn speelde eerder al anderhalf jaar op huurbasis voor Excelsior. In 60 officiële wedstrijden was hij goed voor 6 doelpunten en 3 assists. In Rotterdam wil hij weer meer aan spelen toekomen.

“Excelsior heeft voor mij altijd goed gevoeld, dus ik ben blij dat ik terug ben. Ik wilde graag weer lekker voetballen en daarom heb ik deze keuze gemaakt. Ondanks dat ik bij AZ niet het aandeel heb gehad dat ik graag wilde, heb ik daar wel laten zien dat ik in het afgelopen seizoen bij Excelsior ben gegroeid”, aldus Goudmijn op de clubwebsite van de Rotterdammers.

