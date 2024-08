Ajax behaalt dankzij Berghuis prachtige uitgangspositie in Griekenland

Ajax heeft donderdagavond een knappe overwinning behaald in de derde voorronde van de Europa League.

De ploeg van Francesco Farioli won op bezoek bij Panathinaikos dankzij een doelpunt van Steven Berghuis: 0-1. De return is over precies een week in Amsterdam.

De opstelling van Ajax week slechts op één positie af van die tegen FK Vojvodina. Christian Rasmussen was geblesseerd en werd rechts voorin vervangen door Steven Berghuis. Brian Brobbey, die later aansloot vanwege zijn deelname aan het EK, maakte als invaller zijn eerste minuten van het seizoen. Bij de Grieken speelde ex-sc Heerenveen-middenvelder Filip Djuricic mee. Ex-Feyenoorders Bart Schenkeveld en Tonny Vilhena bleven op de bank.

De openingsfase van de wedstrijd was duidelijk voor Ajax, dat binnen vijf minuten meerdere keren dreigend voor het doel van Panathinaikos kwam. Zo was er direct een goede kans voor Chuba Akpom, die op aangeven van Carlos Forbs van dichtbij op doelman Bartlomiej Dragowski stuitte.

In de 25ste minuut was er een behoorlijke schietkans voor Berghuis. Na een combinatie met Akpom miste het schot van de rechtsbuiten van Ajax richting. Dat ging drie minuten later beter, toen Berghuis aan het eind stond van een flitsende aanval van de Amsterdammers. Devyne Rensch bracht de bal vanaf rechts voor het doel, waarna Kian Fitz-Jim de bal panklaar legde voor Berghuis. Via het halve blok van een verdediger van de aanvaller de korte hoek: 0-1.

Vlak voor rust werd Panathinaikos voor het eerst echt gevaarlijk. Uit een onverwacht moeilijke hoek schoot Anastasios Bakasetas op doel. Remko Pasveer leek enigszins verrast en tikte de bal met behulp van de kruising nog net weg.

Na rust gingen de Grieken door met gevaar stichten. In de 54ste minuut werd Pasveer geklopt door een schot met buitenkant voet van Daniel Mancini, maar het doelpunt hield vanwege buitenspel geen stand. Drie minuten later schoot Alexander Jeremejeff de bal bij een nieuwe kans in het zijnet.

Ajax kwam zelf nauwelijks meer in de buurt bij het Griekse doel. Panathinaikos was de betere en kwam in de 78ste minuut dicht bij de gelijkmaker. Uit de kluts kreeg Nemanja Maksimovic een schietkans. De bal was na een half blok van Josip Sutalo op weg naar de kruising, maar Pasveer had een uitstekende redding in huis.

Panathinaikos probeerde de druk in de eindfase nog verder op te voeren, maar Ajax bleef vrij eenvoudig op de been. Zo werd een uitstekende uitgangspositie behaald voor de return in de Johan Cruijff ArenA.