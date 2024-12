‘Ajax begint onderhandelingen en wil Román Vega naar Amsterdam halen’

Ajax en Argentinos Juniors zijn in gesprek over Román Vega, zo meldt de Argentijnse journalist Uriel Iugt van Mercado de Pases. De Nederlandse recordkampioen zou de twintigjarige linksback al langere tijd volgen.

Vega is een Argentijnse jeugdinternational die nog tot december 2026 vastligt bij zijn club Argentinos Juniors. De 1,77 meter lange linkspoot is volgens Transfermarkt zo’n 2,5 miljoen euro waard.

Tot dusver speelde Vega 48 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Argentinos Juniors. Daarin gaf de vleugelverdediger slechts één assist. Vega wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt als profvoetballer.

Volgens Iugt zijn de eerste gesprekken tussen Ajax en Argentinos Juniors reeds gevoerd. De Argentijnse club wil bij de verkoop van Vega een deel van de transferrechten in bezit houden.

Ajax heeft nog geen officieel bod uitgebracht, maar is volgens Iugt vastberaden om Vega naar Amsterdam te halen. De Argentijn speelde al eerder een jaar in Europa.

FC Barcelona Atlétic, ook wel bekend als Barça B, huurde Vega in het seizoen 2022/23 van Argentinos Juniors. Namens het Catalaanse beloftenelftal kwam Vega tot zeventien officiële wedstrijden op het derde niveau van Spanje.

Het is onbekend of Ajax deze winter een linksback wil halen. Jorrel Hato is de eerste keuze op die positie onder Francesco Farioli, terwijl grootverdiener Owen Wijndal nog altijd op de bank zit.