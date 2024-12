Henderson komt met hele duidelijke en mooie belofte aan supporters van Ajax

Jordan Henderson is tevreden over het vertoonde spel van Ajax tegen Almere City. De Amsterdammers boekten zondag een probleemloze 3-0 zege, waarmee de tweede plek in de Eredivisie veroverd werd. Na afloop was ook het rouleren van Francesco Farioli weer onderwerp van gesprek.

Ajax trad tegen Almere weer met een sterk gewijzigd elftal aan ten opzichte van de midweekse Europese wedstrijd tegen Lazio. “Met de hoeveelheid wedstrijden die we spelen, snap ik dat hij dat doet”, verklaart Henderson voor de camera van ESPN het rouleren van Farioli. “Het is zijn taak om iedereen zo fit mogelijk te houden.”

“Je ziet hoe lastig dat is aan de hoeveelheid blessures die er tegenwoordig zijn. Dit speelschema vraagt veel van je lichaam. Ik hoop dat daar iets aan gedaan kan worden, maar ik snap waarom de trainer het op deze manier aanpakt.”

Hans Kraay junior legt vervolgens uit dat Arne Slot bij Liverpool een andere methode gebruikt om zijn spelers fit te houden. Hij stelt namelijk elke wedstrijd zijn sterkste elf op, waarna hij ze rust geeft tijdens de trainingen. Kraay junior vraagt Henderson of dat een goede methode kan zijn.

“Nou, het werkt”, reageert de oud-speler van Liverpool lachend. “Hij (Slot, red.) doet het geweldig. Ze winnen bijna elke wedstrijd en de meeste spelers zijn fit. Dat is zijn manier om dit aan te pakken. Elke manager doet het op zijn eigen manier”, staat de Engelsman achter de keuzes van zijn trainer.

Tot slot gaat de aanvoerder in op de geruchten uit Engeland over een mogelijke terugkeer naar Sunderland. “Natuurlijk is het mijn club al vanaf dat ik een klein jochie was. Ik zie graag dat ze het goed doen, maar ik geniet ervan om hier bij Ajax te spelen.”

“Ik kwam hier om deze club te helpen en vanaf het moment dat ik hier binnenkwam heb ik het gevoel dat we onszelf verbeteren. Hopelijk kunnen we deze weg vervolgen, want er is niks gaande verder tussen mij en Sunderland. Er is nooit contact geweest en ik focus me gewoon op mijn taak hier”, besluit Henderson.