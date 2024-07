Ajax-aanvoerder Henderson lyrisch over Farioli: ‘Niveau fenomenaal verhoogd’

Jordan Henderson is lyrisch over Francesco Farioli. De middenvelder van Ajax is bijzonder te spreken over de intensiteit waarmee er getraind wordt en stelt dat het verschil met zijn eerste maanden in Amsterdam enorm is. Farioli bevestigde overigens dat Henderson tegen Vojvodina de aanvoerdersband zal dragen.

Henderson kwam afgelopen winter over van Al-Ettifaq naar Ajax, dat een van de slechtste seizoen uit zijn clubhistorie kende. De Amsterdammers, die ten tijde van de komst van Henderson geleid werden door John van 't Schip, wisten ook in de tweede seizoenshelft bepaald geen potten te breken. Sinds de aanstelling van Farioli ziet Henderson qua fitheid en vreugde binnen de selectie grote verschillen.

"Ik denk dat ik het woord 'intensiteit' zou gebruiken om de coach en de staf de eerste vijf weken te typeren. Dat ben ik gewend", doelt Henderson op zijn tijd in de Premier League, "dus ik heb echt genoten van de afgelopen vijf, zes weken. De intensiteit van de training, de eisen die de coach stelt aan zijn spelers. Het niveau van de training van de laatste weken is op fenomenale wijze omhoog geschoten ten opzichte van de eerste maanden."

"Dus ik denk dat de eerste indrukken heel goed zijn, en ik denk dat ik wat dat betreft namens alle spelers praat. We werken allemaal hard en hebben dat met een lach op ons gezicht gedaan, wat belangrijk is als je dat elke dag doet. Nieuwe energie, nieuwe omgeving die we proberen te creëren. Dat hebben de coach en de staf vanaf minuut één geïmplementeerd."

"Ik heb alle trainingssessies meegedaan en dat voelde erg goed om eerlijk te zijn. Daar zaten zware sessies tussen, maar het voelde goed. Het fitnessniveau moet hoog zijn, dus daar hebben we hard aan gewerkt met een lach op ons gezicht. Ik leer nog steeds op mijn leeftijd (34, red.) en daar geniet ik van."

Henderson ziet enorme verschillen in de sfeer van vorig seizoen en het huidige seizoen. "Een enorm verschil. Ik denk niet dat je dat kan verbergen. Als je de trainingssessies ziet, dan zie je direct het verschil. De intensiteit op de trainingen en wat er gevraagd wordt op de trainingen. En de energie in het team. Dat is iets wat we moeten blijven doen."

Aanvoerder

Farioli, die naast Henderson zat tijdens de persconferentie, maakte bekend dat de Engelsman tegen Vojvodina de aanvoerdersband zal dragen. Of dat een definitieve keuze is, valt nog te bezien. Steven Bergwijn, vorig seizoen de nummer één aanvoerder, is net als Brian Brobbey nog op vakantie. Het tweetal meldt zich op 29 juli weer in Amsterdam.

