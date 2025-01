Ajax-aankoop van Sven Mislintat, die 12,5 miljoen euro betaalde, vertrekt mogelijk in januari

Gastón Ávila kan Ajax in januari mogelijk verlaten, zo meldt Voetbal International. De 23-jarige verdediger, die op de weg terug is van een zware knieblessure, geniet interesse uit met name Zuid-Amerika. Ook in Mexico is er belangstelling, zo klinkt het.

De Amsterdammers staan open voor een huurtransfer van Ávila, eventueel met een optie tot koop. Zo komt er mogelijk deze maand nog een einde aan de periode van de linkspoot bij Ajax.

Sven Mislintat betaalde in de zomer van 2023 liefst 12,5 miljoen euro aan Royal Antwerp om de Argentijn daar los te weken. Ávila speelde pas één seizoen bij de Belgen, die medio 2022 4,4 miljoen euro overmaakten naar Boca Juniors.

Ondanks de hoge transfersom werd al snel duidelijk dat Maurice Steijn en later ook John van ’t Schip het niet zagen zitten in Ávila. De verdediger kwam vóór zijn zware knieblessure tot slechts 354 speelminuten in de Eredivisie, verdeeld over 5 wedstrijden.

Ávila maakte twee keer zijn opwachting in de groepsfase van de Europa League en stond 45 minuten in het veld tijdens het bekerduel met Hercules (3-2). In januari 2024 raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn knie tijdens een training en sindsdien stond hij aan de kant.

De Argentijn maakte vorige week zijn rentree op het trainingsveld van Ajax. Op welke termijn hij weer minuten kan maken, is niet bekend. Mogelijk heeft hij zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers dus al gespeeld.

Ávila ligt nog tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA en is volgens Transfermarkt vier miljoen euro waard.