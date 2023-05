Agent van Nagelsmann noemt ‘goede beslissing’ en spreekt Chelsea tegen

Woensdag, 17 mei 2023 om 13:59 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:17

Volker Struth, de zaakwaarnemer van Julian Nagelsmann, vindt het een goede zaak dat de 35-jarige oefenmeester niet in Chelsea is gestapt. Dat vertelt de agent in gesprek met de Duitse podcast Phrasenmaher. “Het is een club die momenteel in zwaar weer verkeert”, aldus Struth over de nummer elf van de Premier League.

Chelsea is aan een uiterst slecht seizoen bezig. De Londenaren ontsloegen Thomas Tuchel begin september en stelden Graham Potter aan als zijn opvolger, maar de Engelse manager werd na 31 wedstrijden eveneens de laan uitgestuurd. The Blues hebben Frank Lampard aangesteld als interim-manager om het seizoen af te maken. Inmiddels is bekend dat Mauricio Pochettino vanaf volgend seizoen de oefenmeester is op Stamford Bridge, maar Nagelsmann werd lang genoemd als de opvolger van Potter.

Struth doet een boekje open over de gesprekken met de Londenaren. “Het klopt dat Chelsea snel belde nadat Nagelsmann werd ontslagen door Bayern München. We hebben wat gesprekken gevoerd over de telefoon. Het was een goede beslissing van Nagelsmann om niet naar Chelsea te gaan”, zegt diens zaakwaarnemer. “Het is een club die momenteel in zwaar weer verkeert en het transferbeleid schept verwachtingen waaraan voldaan moet worden. Er waren ook wat andere problemen.” Nagelsmann trok zich dan ook al snel terug uit de race om de nieuwe manager te worden op Stamford Bridge.

“Hij (Nagelsmann, red.) was de eerste keuze van Chelsea. Dat was onze informatie”, zegt Struth. “Ik geloof dat het was gebeurd als Nagelsmann het had gewild.” De Londenaren ontkennen dat de Duitse oefenmeester de eerste keuze was, maar bevestigen wel dat ze interesse in hem hadden. Nagelsmann werd vervolgens genoemd als potentiële opvolger van Antonio Conte bij Tottenham Hotspur, maar The Athletic meldde vorige week dat de Duitser niet bij de laatste kandidaten hoort. Arne Slot hoort daar wél bij, net als Luis Enrique, Roberto De Zerbi, Rúben Amorim en Xabi Alonso.