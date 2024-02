Afscheid bij Feyenoord door aflopend contract? ‘Wil nu genieten van mijn tijd’

Het contract van Alireza Jahanbakhsh bij Feyenoord loopt over een aantal maanden af. De Rotterdammers hebben een eenzijdige optie om de dertigjarige Iraniër een seizoen langer in De Kuip te houden. Daarover is nog geen beslissing genomen, zo onthulde Jahanbakhsh woensdag tijdens de voorbereidende persconferentie op het uitduel met AS Roma in de Europa Leauge.

Jahanbakhsh speelt sinds de zomer van 2021 voor Feyenoord, dat destijds slechts 1 miljoen euro overmaakte aan Brighton & Hove Albion voor zijn diensten. Sindsdien kwam de buitenspeler 97 keer in actie namens de Stadionclub. Jahanbakhsh was tot dusver goed voor zeventien doelpunten en vijftien assists.

Mogelijk neemt de 83-voudig international van Iran komende zomer afscheid van Feyenoord, daar zijn huidige verbintenis afloopt. De regerend landskampioen kan ervoor kiezen Jahanbakhsh langer te behouden, maar heeft nog geen definitief besluit genomen. Transfermarkt schat de marktwaarde van de routinier overigens nog altijd op zo’n 3,7 miljoen euro.

Jahanbakhsh zelf weet ook nog niet waar zijn toekomst ligt. “'Ik wil nu genieten van mijn tijd bij Feyenoord, dat doe ik iedere dag en ben ik bezig met de ploeg en de jongens.” De rechtspoot wil niet onthullen of hij al met directeur Dennis te Kloese heeft gesproken. “We hebben veel wedstrijden te spelen en mijn focus ligt bij Feyenoord. We zullen zien wat de toekomst gaat brengen.”

Terugkeer

De vleugelspits moest de heenwedstrijd tegen AS Roma (1-1) van vorige week missen, maar kan donderdagavond in Italië zijn eerste minuten namens Feyenoord in 2024 maken. “Ik heb natuurlijk veel wedstrijden gemist, maar ben heel blij om terug te zijn. Als speler wil je graag wedstrijden spelen voor de club”, aldus Jahanbakhsh.

Tijdens de Azië Cup heeft Jahanbakhsh zijn werkgever op afstand kunnen volgen. “Elke wedstrijd heb ik geprobeerd om te kijken als ik tijd had. Hoe het ging met het team, daar ben ik blij mee. We hebben veel wedstrijden gewonnen en zijn door in de beker.”

Jahanbakhsh is donderdagavond nog niet fit genoeg om te starten in Rome. Dat onthulde trainer Arne Slot tijdens het persmoment van woensdag. De aanvaller heeft deze week slechts één à twee keer meegetraind. “En dat is te weinig”, oordeelde de succescoach.

In het heenduel kopte Igor Paixão de Rotterdammers op voorsprong, waarna Romelu Lukaku in de tweede helft voor de 1-1 eindstand zorgde. Het duel in Stadio Olimpico begint donderdag om 21:00 uur.

