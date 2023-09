Afrika Cup 2024: PSV en Feyenoord dreigen tijdelijk spelers te moeten missen

Zaterdag, 16 september 2023 om 10:50 • Bart DHanis • Laatste update: 11:16

Nu de eerste interlandperiode van dit seizoen achter ons ligt, is het deelnemersveld van de Afrika Cup 2024 bekend. Het toernooi dat om klimatologische redenen in januari begint, is vooral voor veel Premier League-ploegen een groot probleem. Zo moet Liverpool het stellen zonder Mohamed Salah en Manchester United moet Sofyan Amrabat en André Onana missen. Ook in de Eredivisie spelen een aantal sterren van het Afrikaanse voetbal. Voetbalzone maakt de balans op en zocht uit welke clubs 'getroffen' zullen worden door het toernooi.

Ajax hoeft zich eigenlijk geen zorgen te maken over de Afrika Cup. Bij de Amsterdammers kan alleen Chuba Akpom uitkomen voor Nigeria. De kersverse aankoop speelde tot dusver nog geen interland voor zijn moederland, al wordt de roep in Nigeria om de topscorer van de Championship steeds groter. Als Akpom in Amsterdam zijn vorm weet te vinden, kan het zo zijn dat Ajax hem een tijdje moet missen.

PSV moet vrezen dat het Ismail Saibari kwijtraakt aan Marokko. De revelatie van dit seizoen won onlangs de Afrika Cup Onder 23 en maakte afgelopen interlandperiode zijn eerste minuten bij het eerste elftal van Marokko. Net als Saibari maakte ook Youness Taha van FC Twente deel uit van Jong Marokko dat beslag legde op de Afrika Cup. Taha speelde echter nog geen echte officiële interland, maar daar kan nog verandering in komen.

Voor Feyenoord zijn ‘de problemen’ wat groter. Yankuba Minteh, die tot nu toe een prima indruk achterlaat in Rotterdam, kwalificeerde zich vorig weekend met Gambia voor het eindtoernooi in Ivoorkust en gaat De Kuip in januari mogelijk tijdelijk verlaten. Ook Ramiz Zerrouki, die voor acht miljoen euro werd overgenomen van FC Twente, plaatste zich met Algerije voor het toernooi en reist hoogstwaarschijnlijk af naar Ivoorkust.

Sadiq kwam deze zomer over van het Zweedse BK Häcken

AZ hoeft net als Ajax nagenoeg geen rekening te houden met de Afrika Cup. Alleen aankoop Ibrahim Sadiq kan eventueel namens Ghana deelnemen aan de Afrika Cup. Hij speelde tot dusver echter nog geen interland. FC Utrecht heeft met Souffian El Karouani, Zakaria Labyad en Othmane Boussaid drie mogelijke selectiespelers van Marokko in het elftal. Het lijkt er echter niet op dat een van deze spelers mee zal afreizen naar de Afrika Cup.

Verder hoeven Eredivisieclubs niet te bang te zijn voor een massale leegloop. Veel clubs hebben spelers die wel in aanmerking zouden kunnen komen voor een deelname aan de Afrika Cup, maar niet in beeld zijn bij de nationale ploeg. Het toernooi begint op 13 januari en eindigt op 11 februari. Senegal legde beslag op de vorige editie van het toernooi en gaat in Ivoorkust proberen de titel te verdedigen.