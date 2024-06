Afkoopsom die Feyenoord voor Brian Priske betaalt valt hoger uit dan gedacht

Brian Priske wordt 'in de komende dagen' gepresenteerd als de nieuwe trainer van Feyenoord, zo spreekt Marcel van der Kraan namens De Telegraaf zijn verwachting uit. Er wordt momenteel nog onderhandeld over de verdere invulling van de technische staf, waarna de deal officieel gecommuniceerd kan worden.

Zoals bekend wenst Priske enkele van zijn huidige stafleden bij Sparta Praag mee te nemen naar Rotterdam. Geen probleem voor Feyenoord, al wil de club wel enige inspraak hebben.

"De Rotterdammers willen geen totale invasie van Denen en hechten waarde aan een stuk van de eigen cultuur in de club, die sowieso al gewaarborgd wordt door John de Wolf als assistent", aldus Van der Kraan.

Daarnaast weet De Telegraaf te melden dat Feyenoord een bedrag van 'ongeveer twee miljoen euro' overmaakt naar Sparta Praag om Priske's contract af te kopen. Eerder werd door onder meer Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam gesproken van een transfersom rond de anderhalf miljoen euro.

De Deense oefenmeester is reeds op bezoek geweest bij trainingscomplex 1908 en is momenteel op zoek naar een woning in Rotterdam. Daarnaast is Priske 'vol in overleg over de samenstelling van de selectie, waarin hij enkele kopstukken zal kwijtraken'.

Arne Slot

De 47-jarige Priske wordt in Rotterdam-Zuid de opvolger van de naar Liverpool vertrokken Arne Slot. Laatstgenoemde staat voor de lastige opgave Jürgen Klopp te doen vergeten op Anfield.

Slot begint mogelijk met een oude bekende aan die missie. Volgens The Telegraph heeft Liverpool namelijk interesse in Yankuba Minteh, die afgelopen seizoen door Newcastle United aan Slots Feyenoord werd verhuurd. Een bedrag van 45 miljoen euro zou nodig moeten zijn om trainer en speler te herenigen.

