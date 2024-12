Afellay vreest voor miljoenenverlies Ajax: 'Hij is de helft van zijn marktwaarde verloren door Farioli'

Ibrahim Afellay snapt niets van het wisselbeleid van Francesco Farioli, zo maakte hij zondagavond duidelijk tijdens het programma Studio Voetbal van de NOS. De trainer van Ajax deinst er niet voor terug om zijn ploeg voor iedere wedstrijd op meerdere posities te wijzigen, maar daardoor verliezen zijn spelers wel waarde, denkt de analist.

Ajax was zondagmiddag weliswaar met 0-2 te sterk voor Sparta, al hield het voetballend niet over; onder meer Kenneth Taylor erkende dat het spel van de Amsterdammers ‘niet best’ was. Volgens Afellay staan de zwakke optredens in direct verband met het wisselbeleid van Farioli.

“Wanneer gaat iemand binnen de organisatie Farioli aan zijn verstand peuteren dat hij moet spelen met de beste elf spelers?”, vroeg de analyticus zich af.

“Kijk nou naar Brobbey. In een niet-draaiend elftal was hij veruit de beste speler. Hij had ook een behoorlijke marktwaarde. Daar is bijna niets meer van over. Brobbey is nog maar de helft waard van wat hij vorig jaar waard was.”

Volgens Transfermarkt bereikte Brobbey zijn piek qua marktwaarde. Op 31 mei werd er een prijskaartje van 35 miljoen euro om zijn nek gehangen, terwijl zijn waarde op 17 december op 30 miljoen euro werd geschat.

“Je hoort ook dat het veel doet met zijn zelfvertrouwen, hij slaapt zelfs slecht. Een spits heeft gewoon vertrouwen nodig, en hij is wel de toekomst van Ajax. Weghorst ga je niet meer verkopen met winst. Ongelooflijk”, aldus Afellay.

Brobbey maakte dit seizoen al in 25 officiële wedstrijden speelminuten, maar daarin wist hij in totaal pas 3 keer te scoren. In de Eredivisie noteerde de spits van de Amsterdammers 1 doelpunt in 15 duels. Afgelopen voetbaljaargang scoorde Brobbey 22 keer in 43 optredens.