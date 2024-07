Afellay vindt dat Spanje Italië 'op alle fronten heeft gedeclasseerd, maar werpt ook een kritische noot op

Theo Janssen en Ibrahim Afellay zijn diep onder de indruk van het spel van Spanje tegen Italië. La Roja speelde Italië tot vlak voor tijd weg en won uiteindelijk dankzij een eigen doelpunt van Riccardo Calafiori (1-0). Afellay vindt dat dat Italië 'op alle fronten is gedeclasseerd', zo laat bij weten bij Studio Fußball.

"Nico Williams was ook in de tweede helft weer geweldig op dreef", opent Afellay. "Het is zonde dat ze niet meer goals hebben gemaakt, want ze hebben echt verschrikkelijk goed gespeeld en Italië op alle fronten gedeclasseerd." Afellay is het niet eens met de stelling dat het tiki-taka-voetbal terug is. "Dat is bij Spanje eigenlijk nooit weggeweest. Daar staat Spanje bekend om."

"Je ziet het hier ook weer aan de opbouw", vertelt Afellay bij de beelden van een aanvalsopzet een klein kwartier na rust. "Er is zoveel beweging, het ligt helemaal open. Diepgang... Uiteindelijk komt de bal er niet, lopende mensen... In het spelbeeld zou dit de ultieme bekroning zijn geweest", doelt hij op een verwoestend afstandsschot van Álvaro Morata, die zijn poging nog maar net over de lat getikt zag worden door Gianluigi Donnarumma.

Williams maakte aan de linkerkant van het veld enorme indruk. De vleugelspeler van Athletic Club speelde zijn directe tegenstander Giovanni Di Lorenzo meermaals het bos in en had in de tweede helft pech dat zijn gekrulde afstandsschot de lat trof. "Dat zou een wereldgoal geweest zijn", weet Janssen.

Ook Yamal maakte grote indruk op Janssen. De winger van FC Barcelona was na rust eveneens dicht bij een uiterst fraaie goal, maar zijn gekrulde inzet vloog net naast. "Dit is geweldig geschoten. Binnenkant voet, veel snelheid. Een beetje zoals die jongen bij Turkije, die wel binnenvloog", doelt Janssen op Arda Güler, die met een heerlijk afstandsschot scoorde tegen Georgië.

"Ze zijn allebei technisch heel erg goed getrapt. Binnenkant, wreef, met genoeg snelheid, ze dalen allebei erg mooi, hier zit geen verschil in voor mij", vergelijk Janssen, die zelf ook niet over een onaardige trap beschikt(e), de uithalen van Williams en Yamal. "Ze hebben allebei een fantastische trap."

Dat het bij Italië niet liep, heeft volgens Janssen te maken met de tegenstander. "Spanje zette geweldig druk, continu de druk vooruit. Italië bleef maar proberen de voetballende oplossing te vinden, en dat ging continu fout. Dus ik snapte ook helemaal niet dat ze dit bleven doen. Op een gegeven moment ga je denken: we spelen de lange bal naar de spits en gaan vanuit de tweede bal voetballen."

Kritische noot

Alhoewel Spanje bijzonder veel indruk maakte, was het gebrek aan doelpunten de reden dat Italië tot het laatste moment mocht denken aan een gestolen punt. "Dat is het nadeel als je het zo lang niet beslist", weet Afellay.

"Als je zó veel kansen creëert en zoveel beter bent, dan weet je met dit soort momenten dat hij kan binnenvallen", doelt Afellay onder meer op het moment met Mateo Retegui, die net tekortkwam om binnen te tikken. "Gelukkig bestaat er als voetballiefhebber ook nog iets als gerechtigheid, want het zou dik tegen de verhouding in zijn geweest als Spanje alsnog gelijk had gespeeld. Dat verdiende deze wedstrijd niet."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!