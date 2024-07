Afellay geeft Oranje een grote kans om ten koste van Engeland de EK-finale te halen: ‘Ze weten totaal niet wat ze doen’

Ibrahim Afellay is ervan overtuigd dat het Nederlands elftal een goede kans maakt om de EK-finale te halen. Oranje neemt het woensdag in de halve finale op tegen Engeland, dat de analist nog verre van overtuigd heeft. "Tegen dit Engeland zie ik Nederland wel echt de finale halen", vertelt Afellay onder meer bij Studio Fußball.

Engeland kwam in de achtste finale tegen Slowakije bijzonder goed weg, toen Jude Bellingham de ploeg van Gareth Southgate middels een spectaculaire omhaal diep in blessuretijd de verlenging in schoot, waarin Harry Kane de winnende 2-1 maakte. Tegen Zwitserland leek het opnieuw fout te gaan, maar Bukayo Saka maakte laat gelijk en in de strafschoppenserie was Engeland de betere.

"Bij Engeland denk je echt: waar zit ik naar te kijken?", begint Afellay over de tegenvallende Engelsen. "Ze weten van elkaar totaal niet wat ze gaan doen! Geen automatismen, de trainer weet het zelf ook niet. Hij wilde Bellingham eigenlijk wisselen, die op het veld dacht: wat gebeurt er nou? Als hij Bellingham wisselt, moet hij zijn paspoort inleveren", zegt Afellay gekscherend.

"Op het moment dat Engeland achterstaat, ze alle schroom van zich afgooien en alle risico's gaan nemen, dan zie je wel dat ze creatief kunnen zijn." Afellay vond het mooi voor Saka dat hij één van de strafschoppen benutte in de serie. "Die jongen heeft gigantisch veel kritiek gehad na zijn gemiste penalty in de EK-finale, waar heel Engeland over hem heen is gevallen."

"Maar dit Nederlands elftal, met de passie waarmee ze in de tweede helft hebben gespeeld... Laten we wel wezen, op het moment dat je geen goede wedstrijd speelt en het Nederlands elftal speelt met die urgentie, met die strijdlust... Tegen dit Engeland zie ik Nederland wel echt de finale halen."

Boudewijn Zenden, die net als Afellay in Engeland speelde tijdens zijn profloopbaan, vindt the Three Lions evenmin overtuigend voor de dag komen. "Southgate heeft geen duidelijke lijn in wat hij wil met het team. Er is heel veel kritiek in Engeland natuurlijk op het spel dat vertoond wordt. Waarschijnlijk ook terecht als je ziet wat voor spelers ze hebben."

In de andere halve finale nemen Spanje en Frankrijk het tegen elkaar op. Die twee grootmachten ontmoeten elkaar dinsdag. Ruim voor aanvang van de wedstrijd tegen Engeland weet bondscoach Ronald Koeman dus al welk land Oranje mogelijk treft in de finale. De keuzeheer heeft zelf een voorkeur voor Spanje, omdat Oranje Frankrijk al is tegengekomen in de groepsfase. Dat duel eindigde in 0-0.